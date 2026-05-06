Domenica 10 maggio su Canale 5 alle 21:45 torna un nuovo episodio della fiction Racconto di una notte. Gli spoiler parlano di nuovi dissapori famigliari, tanto che Mustafa sembra andare su tutte le furie. Anche Ferman sembra essere piuttosto deluso, poiché ha scoperto che Mahir andrà a vivere nella mansarda: stanza che a lui è sempre piaciuta ma non è mai stata concessa.

Anticipazioni Racconto di una notte

Il nuovi episodio della serie tv turca Racconto di una notte vede nuovi colpi di scena. Dalle anticipazioni è emerso che Afet mette al corrente Ferman, Sevde e Gulizar che sua madre insieme a Canfeza rimarranno a vivere a casa con loro.

Intanto Mustafa sembra essere furibondo dopo aver visto Mahir e Canfeza in abiti da cerimonia. Nonostante le rassicurazioni della sorella, l'uomo non sembra placare la sua rabbia.

Anche Ferman appare piuttosto deluso dopo aver appreso che Mahir andrà a vivere nella mansarda: stanza che a lui è sempre piaciuta per andare a viverci con Gulizar e Kemal ma che non gli è mai stata concessa.

Dove e quando seguire la nuova fiction turca

Racconto di una notte è possibile seguirla tutte le domeniche in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:45 circa (subito dopo La Ruota della Fortuna).

Tutti coloro che intendono seguire la serie in streaming e on demand possono farlo sul sito Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito.

Nel cast troviamo Burak Deniz nei panni di Mahir e Burcu Yazgı Coşkun che interpreta Canfeza.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la trama della nuova puntata di Racconto di una notte.

Un utente ha affermato: "Come voto complessivo darei un 7 al momento. Non è male ma mi manca qualcosa, non mi fa rimanere incollata allo schermo. C'è comunque qualcosa che non mi convince e in più mi sembra di star guardando lo stesso episodio in loop da quando è iniziata". Un altro utente ha sostenuto: "Quindi il filo conduttore di tutto è la scoperta di un fratello segreto?". Un altro utente ha invece affermato: "Saranno pure tutte uguali le dizi turche, ma a me piacciono tantissimo". Un ulteriore utente ha scritto: "Sto seguendo la serie solo per i bellissimi Mahir e Canfeza".