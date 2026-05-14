Kursat si aprirà con sua madre nella puntata di Racconto di una notte in onda il 19 maggio: "Non volevo eliminare Mehmet, mi hanno costretto", dirà in lacrime.

Le anticipazioni tv rivelano che Kursat spiegherà a sua madre che dietro tutti i loro guai c'è un certo Boris, ma non le rivelerà che si tratta dell'ispettore Rais. L'uomo dirà solo che è pronto a vendicarsi e a salvare Canfeza da lui e Selim e si pentirà di aver subito per tanti anni.

Ezra riabbraccerà Kursat in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Rasit porterà Kursat a casa di suo fratello, dove si trovano anche Ezra, Mavis e Sare.

Le tre donne, ignare della doppia identità dell'ispettore, saranno entusiaste di rivedere il padre di Canfeza. Kursat, tuttavia, saprà bene che Rasit è in realtà Boris e starà al gioco per poter agire quando sarà il momento opportuno. Dopo anni di distanza, Kursat potrà riabbracciare sua madre con grande affetto e si lascerà andare ad un pianto consolatorio. L'uomo ricorderà quanto ha sofferto a causa del silenzio di Ezra che dopo l'omicidio di Mehmet non gli ha più rivolto la parola per vent'anni. La donna chiederà a suo figlio come abbia potuto macchiarsi di un delitto così grave, ma lui questa volta troverà il modo per spiegarle come sono andate davvero le cose. "Io non volevo uccidere Mehmet", dirà Kursat, "Sono stato costretto da un uomo che è più cattivo di un demone".

Kursat penserà a come vendicarsi di Rasit

Nella puntata di Racconto di una notte del 19 maggio, Kursat si aprirà con sua madre: "Mi hanno minacciato", dirà, "Non ho avuto scelta". Ezra vorrà saperne di più e lui le spiegherà che un uomo di nome Boris ha imposto di eliminare Mehmet perché intralciava i suoi affari. Kursat rivelerà a sua madre che Boris non lo lascia ancora in pace, lo ha messo contro Mahir e Selim è uno dei suoi. L'uomo piangerà con sua madre, dicendogli che per anni è stato a contatto con Boris senza rendersi conto della sua vera identità. Ezra gli chiederà chi sia quest'uomo, ma Kursat non le dirà nulla. "Cercherà mia figlia e mi vendicherò", dirà Kursat senza rivelare che Boris è proprio l'uomo che ha finto di averli salvati, Rasit.