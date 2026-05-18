Le trame delle puntate turche di Racconto di una notte in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Asaf prenderà le difese di Mahir e Canfeza una volta uscito dal coma. L'uomo darà il consenso a suo nipote di sposarsi con la figlia di Kursat.

Asaf scopre che Canfeza è la figlia di Kursat

Asaf accuserà un infarto che lo farà finire in un stato d'incoscienza per alcuni giorni. In questa circostanza, l'uomo sognerà il defunto figlio Mehmet, che lo pregherà di aiutare Mahir a sposare Sehrazat. Una volta uscito dal coma, l'uomo chiederà al poliziotto chi sia la ragazza, scoprendo che si tratta di Canfeza.

Asat prometterà a Mahir che non lo obbligherà più a sposare Sila. Un impegno che l'uomo manterrà fin quando Afet gli confesserà che Canfeza è la figlia di Kursat, l'uomo che molto tempo prima aveva ordinato di uccidere Mehmet.

Asaf dà il permesso a suo nipote di sposare Canfeza

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Asaf uscirà dall'ospedale dove scoprirà che Afet ha allontanato Canfeza ed Ezra da Istanbul. Ma la protagonista non ascolterà l'ordine della nonna di Mahir, scendendo della barca in partenza per la Grecia all'ultimo minuto. Mahir e Sali rintracceranno Canfeza ed Ezra che verranno messe in un albergo al sicuro. Asaf raggiungerà l'hotel dove prenderà le difese di suo nipote e della figlia di Kursat, dando loro il permesso di sposarsi il giorno seguente.

Yilmaz senior frenerà ogni rappresaglia di Afet, che rimarrà all'oscuro di tutto.

Mahir ha deciso di allontanare Canfeza e sua madre dalla tenuta Yilmaz

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a metà maggio sui teleschermi di Canale 5, Mahir ha deciso di allontanare Canfeza e sua madre dalla tenuta Yilmaz in seguito alla visita di Cabir. Allo stesso tempo, il poliziotto è apparso sempre più deciso a non sposare Sila come richiesto dai suoi nonni. Il protagonista si è infatti rifiutato di sacrificarsi per il bene della famiglia. Mahir ha chiesto a Salih di aiutarlo a trovare un nascondiglio dove decidere il destino di Selim. Quest'ultimo, invece, ha fatto perdere le proprie tracce.

Nel contempo, il comandante Rasit ha ospitato Mavis e Sare a casa del suo defunto fratello Ezra. In questa circostanza, i due uomini hanno riportata anche Kursat, che ha così potuto riabbracciare sua madre. Il padre di Canfeza è rimasto senza parole alla scoperta che la vera identità di Rasit è Boris.

Mahir, sua madre e Canfeza, invece, si sono sistemati nella casa che Salih li ha trovato. Il poliziotto ha deciso di cucinare le kofte ma qualcosa è andato storto visto che sono risultate immangiabili. L'uomo ha convinto la protagonista e sua madre a recarsi in un ristorante.