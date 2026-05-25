Le trame delle puntate turche di Racconto di una notte in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Cabir chiederà a Mustafa di rivelargli il nascondiglio di sua nipote Sila. L'uomo rifiuterà di rispondere alla domanda dal padre, che arrabbiato non esiterà ad ucciderlo con un colpo d'arma da fuoco.

Cabir vuole che Sila sposi Mahir

Sila si accingerà a lasciare la Turchia grazie all'aiuto di Mahir che le comprerà un passaporto e un biglietto per Londra. La donna vorrà lasciarsi alle spalle la sua famiglia che vorrebbe che sposasse il poliziotto per evitare uno scandalo.

Cabir avrà intenzione d'impedire che il nome della famiglia venga infangato dalla gravidanza di Sila avvenuta fuori dal matrimonio. L'anziano riterrà che il padre del bambino sia Kemal, il defunto cugino di Mahir e pretenderà che quest'ultimo rimedi all'errore. Nel frattempo, il poliziotto convolerà a nozze con Canfeza nonostante sia sicuro che Cabir possa far del male a tutta la sua famiglia.

Cabir uccide Mustafa

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che Mustafa darà ordine a Selim di rapire Sila proprio lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto lasciare la Turchia. Selim detterà le condizioni per il rilascio della ragazza, pretendendo che i suoi uomini gli portino Canfeza.

Intanto, il padre di Sila scoprirà che il bambino non è di Kemal ma di un uomo sposato residente a Londra.

L'uomo seppur disgustato deciderà di mantenere il segreto della figlia, sicuro che Cabir non esiterebbe a ucciderla qualora scoprisse la verità. Ma l'anziano scoprirà tutto, tanto da avere un confronto con il figlio che si rifiuterà di rivelargli il nascondiglio di Sila e Selim. Cabir arrabbiato non esiterà a sparare a Mustafa, che verrà ricoverato in ospedale in condizioni disperate. I medici cercheranno di strapparlo alla morte ma sarà ormai troppo tardi.

Sila ha detto a Canfeza di voler lasciare la Turchia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte che sono andate in onda a fine maggio sui teleschermi di Canale 5, Asaf ha accompagnato Canfeza e Sureyya alla villa dove Mahir ha dimostrato di non aver nessuna intenzione di restarvi ne di dare ragione alle richieste dei nonni per placare la rabbia di Cabir.

Il poliziotto è apparso certo di essere caduto in una trappola di Kursat, che l'ha portato lontano da casa per lasciare campo libero a Selim. Nonostante questo, Mahir ha scelto di rimanere alla villa dei nonni con l'amata e sua madre, avendo paura di un riavvicinamento del rivale. Infine Sila ha detto a Canfeza che non vuole intromettersi nella sua relazione col poliziotto e di essere in procinto di lasciare la Turchia.