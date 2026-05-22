Nelle nuove puntate della soap turca Racconto di una notte, Kursat Kılımcı (Gürkan Uygun) tenterà di ostacolare la figlia Canfeza (Su Burcu Yazgi Coskun), proprio quando il suo matrimonio con Mahir Yilmaz (Burak Deniz) sarà in procinto di essere formalizzato da un funzionario del municipio.

Canfeza e Mahir in procinto di sposarsi legalmente, Selim e Kursat stringono un accordo

Ben presto, Asaf favorirà il matrimonio religioso islamico tra suo nipote Mahir e Canfeza. Anche Kursat, apprenderà del lieto evento, visto che lo vedrà tramite la videochiamata che gli farà il suo fratellastro Rasit, dopo averlo rapito.

A quel punto, Kursat riuscirà a liberarsi e a scappare, ma invece di raggiungere subito la figlia per impedirle di sposare Mahir anche legalmente, stringerà un accordo con Selim.

In particolare, Selim farà sapere a Kursat di aver minacciato di sbarazzarsi di Sila, tenuta in ostaggio da lui, soltanto se gli uomini di Cabir gli consegneranno Canfeza. Kursat approfitterà della situazione, promettendo a Selim di farlo ricongiungere con sua figlia, se gli darà il tempo necessario.

Sila apprende della morte di suo padre Mustafa, Canfeza costretta a lasciare Mahir

Appena raggiungerà Canfeza nella sua camera, Kursat le rivelerà che Sila morirà per mano di Selim se non diventerà la moglie di Mahir. Selim invece, farà sapere a Sila che suo nonno Cabir ha ucciso suo padre Mustafa a causa sua.

Canfeza entrerà in crisi, quando suo padre Kursat la costringerà ad abbandonare Mahir all’altare, per proteggerlo. Per terminare, Kursat chiederà alla figlia di non dire niente a sua nonna Ezra sulla faccenda.

Riepilogo: la madre di Mahir è caduta in una trappola

In precedenza, Mahir ha abbandonato la villa dei suoi nonni paterni insieme a Canfeza e sua madre Süreyya. Subito dopo, quest’ultima si è resa conto di aver dimenticato il suo anello a casa dei suoceri. All’insaputa del figlio, Sureyya ha contattato Afet al telefono, la madre del suo defunto marito Mehmet, finendo per cadere in una trappola. L’anziana donna ha colto l’occasione, per scoprire il nascondiglio di Mahir e Canfeza, sempre con l’obiettivo di far sposare il nipote con Sila.