Mahir gelerà Canfeza nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Non ti amo più", le dirà proprio quando saranno liberi di sposarsi.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir non riuscirà a perdonare Canfeza per averlo lasciato diverse volte, sebbene sappia che la ragazza è stata costretta.

Cuore spezzato per Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano grandi colpi di scena nelle prossime puntate. L'amore di Mahir e Canfeza sarà più forte degli eventi? A quanto pare no, perché ci sarà un momento in cui il poliziotto si arrenderà dopo aver lottato con tutte le sue forze per la sua amata.

Tutto avrà inizio quando Canfeza lascerà Mahir sull'altare: la ragazza sarà costretta da suo padre a farlo, per salvare la vita di Sila e del suo amato. Dopo questo tragico addio in cui Canfeza dirà a Mahir che non lo ama e che per lei è più importante suo padre Kursat, qualcosa inizierà a rompersi. Canfeza sarà portata con la forza da Selim e vivrà dei giorni terribili, in balia di un uomo totalmente fuori controllo e imprevedibile a causa della sua follia. Mahir, per l'ultima volta, tenterà di salvare Canfeza e andrà alla villa per portarla via con sé. La ragazza, tuttavia, gli dirà che non vuole seguirlo e che la loro storia d'amore è finita. Mahir non saprà che nel frattempo Selim ha in ostaggio la nonna Ezra e andrà via con il cuore a pezzi.

Da questo momento in poi, per lui non sarà più possibile ricucire i rapporti con Canfeza, neanche quando saprà la verità.

Mahir e Canfeza liberi ma infelici

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza rischierà un abuso da parte di Selim e in quel momento Mahir arriverà a salvarla. La ragazza penserà che tutto sia tornato come prima tra loro, anche perché Kursat le darà finalmente il permesso di andare via con il suo amato. Mahir porterà con sé Canfeza e sarà pronto a sposarla, ma sarà molto chiaro con lei: "Non ti amo più", dirà con freddezza, "Se vuoi ti sposo lo stesso". La freddezza di Mahir distruggerà Canfeza che gli racconterà tutto quello che ha dovuto subire, ma non servirà a nulla. Lui le spiegherà che in lui tutto è cambiato e non riesce più a vederla come la ragazza di cui si era innamorato.