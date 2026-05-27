Nelle prossime puntate della nuova soap turca Racconto di una notte, Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgi Coşkun) abbandonerà Mahir Yilmaz (Burak Deniz) il giorno delle loro nozze legali, dopo essere stata ricattata dal padre Kurşat (Gürkan Uygun).

Kursat ordina a Canfeza di non diventare la moglie di Mahir

Ben presto, Canfeza e Mahir si sposeranno religiosamente grazie ad Asaf, il quale organizzerà il matrimonio all’oscuro della moglie Afet, ma quello legale dovrà essere celebrato dopo due giorni. A quel punto, il comandante corrotto Rasit farà sapere al fratellastro Kursat delle nozze della figlia, mentre lo terrà prigioniero.

Dopo essersi liberato, Kursat rivelerà a Canfeza che Selim è disposto a uccidere Sila insieme al bambino che aspetta, se non la riavrà al suo fianco. Inoltre, l’uomo costringerà la figlia ad abbandonare Mahir all’altare, per impedire che Selim possa fargli del male.

Quando si avvicinerà il giorno della sua unione legale, Canfeza sarà decisa ad assecondare la richiesta di suo padre, invece Mahir si troverà in una discarica di automobili con il suo amico Salih, per non far scappare il commissario corrotto Orhan. L’obiettivo di Mahir, sarà quello di farsi rivelare l’identità di Boris, il vero responsabile della morte del suo defunto padre Mehmet.

Mahir finisce in ospedale

Purtroppo, Mahir riceverà un colpo di pistola da Savas, il quale avrà il volto coperto e si rivelerà uno scagnozzo di Rasit.

Invece di andare in ospedale, Mahir penserà soltanto a sposare Canfenza. Il tanto atteso giorno, quest'ultima si rifiuterà di diventare la moglie di Mahir lasciandolo spiazzato, dopo l’irruzione di suo padre Kursat. Dopo essere fuggita insieme al padre per proteggere Mahir, la giovane metterà piede a casa di Selim accompagnata da sua nonna Ezra. Mahir invece, verrà ricoverato d’urgenza in ospedale, dopo aver avuto un mancamento. Appena recupererà i sensi, il ragazzo si domanderà per quale motivo sia stato lasciato da Canfeza, e sospetterà che non abbia agito di sua volontà, ma sotto ricatto.

A quel punto, Mahir si precipiterà a casa di Selim per salvare ancora una volta Canfenza.

Per terminare, Cabir si ricongiungerà con sua nipote Sila, dopo aver ucciso il figlio Mustafa.

Riepilogo: Rasit ha ingannato Ezra

Di recente, Mahir si è servito della complicità di Salih, per organizzare la fuga di Sila, ottenendo il passaporto e il biglietto aereo per la giovane. Il comandante Rasit, invece ha fatto credere a Ezra che suo figlio Kursat sia scappato, mentre in realtà è stato rapito da lui.