Le trame delle puntate turche di Racconto di una notte in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sevde avrà un duro confronto con Sila, appreso che attende un figlio da un uomo sposato a Londra. La donna furiosa colpirà la nipote, che finirà contro un mobile provocando il suo aborto.

Sevde ha un duro faccia a faccia con Sila

Sila riuscirà a scappare dalle grinfie di Selim in seguito alla morte del padre Mustafa ucciso da Cabir. Canfeza, intanto, lascerà Mahir sull'altare, temendo che il suo rivale finisca per ucciderlo. La donna verrà portata a casa di Selim, che a sua volta permetterà a Sila di andarsene con Cabir.

Ma quest'ultima non sarà per nulla felice dello scambio a causa dell'odio che continua a nutrire per il nonno che ha ucciso Mustafa per il figlio che attende in grembo. La situazione degenererà ulteriormente quando Sila avrà un duro faccia a faccia con sua zia.

Sevde svelerà alla nipote che Mustafa le ha rivelato che il bambino che attende non è del defunto Kemal ma di un uomo residente a Londra. La donna arrabbiata chiederà a Sila se abbia ucciso il parente di Mahir dopo che l'aveva minacciata di lasciarla alla scoperta della vera paternità del nascituro. Sila respingerà l'accusa con le lacrime agli occhi per poi ammettere di aver avuto una relazione con un uomo sposato a Londra.

Sila abortisce per mano di Sevde

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che Sevde furiosa darà una spinta a Sila, che finirà contro un mobile. La ragazza perderà il bambino che attendeva mentre sua zia accuserà dei sensi di colpa per quanto accaduto. La donna cercherà di organizzare il trasferimento della nipote a Londra. Allo stesso tempo, Sevda continuerà a nascondere che il bambino non era di Kemal per proteggere la parente. Ferman si feliciterà per l'aborto di Sila, sicuro che Cabir smetterà di perseguitare la sua famiglia.

Salih è rimasto affascinato dalla bellezza di Sare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a fine maggio su Canale 5, Mahir ha deciso di fare un passo importante chiedendo a Canfeza di diventare sua moglie.

La protagonista ha rifiutato la proposta dell'uomo di legge, temendo ripercussioni da parte della famiglia Yildiz. Mahir, a questo punto, ha chiesto aiuto ad Asaf che ha dato il suo consenso per celebrare l'unione. L'anziano uomo ha raggiunto il nipote ad Agva per avviare una richiesta formale.

Salih, intanto, ha deciso di organizzare un viaggio per Agva per partecipare alla felice occasione. In questa circostanza, l'uomo è stato rapito dalla bellezza di Sare, tanto da presagire la nascita di una possibile storia d'amore tra di loro.