Mahir, Canfeza e Sureyya fuggiranno da villa Yilmaz nella puntata di Racconto di una notte di lunedì 18 maggio: Cabir sarà più agguerrito che mai.

Le anticipazioni tv rivelano che Asaf avrà solo tre giorni per riportare Mahir a casa e costringerlo a sposare Sila. Quest'ultima, nel frattempo, dovrà subire la rabbia del nonno che la accuserà di aver infangato per sempre il nome della famiglia. La ragazza sarà disperata, ma le sue lacrime non basteranno ad impietosire Cabir.

Mahir in fuga a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che dopo aver rifiutato di sposare Sila, Mahir prenderà Canfeza e sua madre Sureyya per scappare in un posto sicuro.

Asaf sarà molto preoccupato per il futuro della sua famiglia e prometterà a sua moglie che troverà Mahir entro tre giorni: il limite massimo che ha stabilito Cabir per le nozze di sua nipote. L'uomo, tuttavia, non saprà neanche dove iniziare a cercare Mahir che aspetterà il suo amico Salih in un ristorante vicino al porto. Per il poliziotto non sarà facile mantenere la calma e convincerà Sureyya e Canfeza che presto tutto si risolverà nel migliore dei modi. La madre di Mahir si accorgerà di aver lasciato la fede e il telefono a casa degli Yilmaz e questo le metterà agitazione. Per la donna sarà molto importante recuperare l'anello di suo marito e implorerà Mahir di risolvere il problema. "Non possiamo più tornare in quella casa", ricorderà l'uomo che però prometterà a sua madre che riuscirà a recuperare tutto.

Mustafa in seria difficoltà con Cabir

Nella puntata di Racconto di una notte di lunedì 18 maggio, Cabir sarà a dir poco furioso con suo genero e sua nipote. Mustafa farà di tutto per chiedere perdono al suocero a nome di Sila che ha infangato il nome della famiglia con una gravidanza fuori dal matrimonio. Cabir, però, sarà incontrollabile e sfogherà la sua rabbia su sua nipote e Mustafa. "Siamo sulla bocca di tutti", urlerà, "Avete rovinato la nostra reputazione". Sila, in lacrime, proverà ad avvicinarsi al nonno, ma Cabir sarà irremovibile e non vorrà più saperne di lei. "Non importa quanto piangi", dirà l'uomo, "Se non ti sposi entro tre giorni pagherai il prezzo dei tuoi errori".