Mahir e Canfeza diventeranno i nuovo proprietari della villa Yilmaz nelle prossime puntate di Racconto di una notte: ad intestare la casa al nipote sarà Asaf.

Le anticipazioni tv rivelano che il nonno regalerà a Mahir per le nozze la casa di famiglia. Ferman la prenderà malissimo e andrà su tutte le furie con suo padre, accusandolo di non averlo mai considerato.

Canfeza e Mahir marito e moglie

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Asaf sognerà Mehmet e cambierà con Mahir. Il nonno appoggerà suo nipote nel realizzare il sogno di sposare Canfeza e per questo organizzerà la cerimonia di nozze lontano dalla villa.

Asaf andrà contro sua moglie Afet che minaccerà di divorziare da lui e per questo otterrà la totale fiducia di Mahir. I riti per le nozze saranno lunghi e molto emozionanti per Mahir e Canfeza che finalmente sentiranno di essere a un passo dalla felicità. Arriveranno Ezra, Sare e Mavis per essere accanto alla sposa in un momento così importante. Tutto proseguirà per il meglio fino alla Nikkah, la cerimonia di nozze con rito islamico che precede il rito civile. Poi, l'arrivo di Kursat rovinerà di nuovo tutto. Canfeza sarà costretta a lasciare il suo amato sull'altare e questo segnerà l'inizio della fine per la coppia. Mahir e Canfeza si ritroveranno dopo diversi rifiuti, ma l'amore di un tempo non tornerà più.

Mahir, infatti, spiegherà che tutto è cambiato: "Non ti amo più", dirà a Canfeza, ma sarà disposto a sposarla ugualmente.

Il gesto di Asaf che sconvolgerà gli Yilmaz

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza e Mahir saranno liberi ma lui a quel punto non proverà più gli stessi sentimenti di un tempo. I due si sposeranno ugualmente e ci sarà una grande sorpresa che non farà affatto piacere alla famiglia Yilmaz. Prima della Nikkah, infatti, Asaf darà a Mahir il suo regalo di nozze: la grande villa di famiglia sarà intestata a lui. Quando l'uomo sposerà Canfeza entrerà con lei di diritto nella villa, come proprietario. Solo in quel momento la famiglia di Asaf verrà a sapere del suo dono e Ferman andrà su tutte le furie. L'uomo rinfaccerà a suo padre di non averlo mai considerato come figlio e sarà disposto a fare le valigie.