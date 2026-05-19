Kursat telefonerà a Mahir nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 21 maggio: "Ti dirò chi è Boris, l'assassino di tuo padre".

Le anticipazioni tv raccontano che Kursat darà appuntamento a Mahir, pronto a dirgli tutta la verità su Rasit e la morte di Mehmet.

La verità tormenterà Kursat in Racconto di una notte: Boris è Rasit

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che per Kursat non sarà affatto facile vivere con Rasit. L'uomo, infatti, continuerà a pensare al passato, a quando Boris lo ha costretto a uccidere il padre di Mahir. Dopo aver saputo che Boris è Rasit, Kursat non si darà pace e dirà a sua madre che presto l'uomo che gli ha rovinato la vita pagherà.

Kusart, però, non rivelerà né a Ezra, né ad altri, che Boris è l'ispettore Rasit di cui tutti si fidano. Nel frattempo, Canfeza si troverà molto bene con Mahir e Sureyya, anche se sentirà molto la mancanza della sua famiglia. A questo proposito la ragazza chiederà di poter telefonare a sua nonna e Mahir non glielo negherà. Durante la telefonata, Canfeza si assicurerà che i suoi stiano bene, ma Kursat non potrà resistere e prenderà l'apparecchio per comunicare con sua figlia e implorarla di tornare a casa. Il tono disperato dell'uomo tenterà Canfeza, ma Mahir fermerà subito la ragazza, dicendole che Kursat la consegnerebbe ancora nelle mani del folle Selim.

La telefonata di Kursat a Mahir cambierà tutto

Nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 21 maggio, Kursat approfitterà di un momento di solitudine per chiamare Mahir. Quest'ultimo, in un primo momento, sarà restio a parlare con l'uomo, certo che voglia riprendersi soltanto Canfeza. Kursat, però, lo stupirà: "Ti dirò chi è Boris, il vero assassino di tuo padre", proporrà dandogli un appuntamento in un luogo nascosto. Senza dire nulla a Canfeza, Mahir si recherà di corsa all'incontro con Kursat, pronto a fare giustizia. Quando arriverà sul posto, però, il poliziotto non troverà nessuna traccia di Kursat. Certo che si tratti di una trappola, Mahir telefonerà a Canfeza che gli dirà che Selim ha preso in ostaggio lei e sua madre. In realtà, Kursat non avrà nulla a che fare con l'arrivo di Selim: l'uomo è stato rapito da Rasit.