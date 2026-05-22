Ezra e Afet si ritroveranno faccia a faccia dopo vent'anni nelle puntate di Racconto di una notte dal 23 al 25 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che la nonna di Mahir scoprirà che Canfeza è la figlia di Kursat e andrà su tutte le furie.

Il fidanzamento di Mahir e Sila in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano un incontro inaspettato e doloroso che riporterà i protagonisti indietro nel tempo. Tutto avrà inizio quando Mahir accetterà di sposare Sila per mettere fine alla guerra con Cabir. Il poliziotto, d'accordo con Sila, avrà intenzione di fidanzarsi e rimandare le nozze a qualche giorno, in modo tale da guadagnare tempo e calmare Cabir, ma non tutto andrà come previsto.

Afet muoverà i fili degli eventi e mentre Mahir e Sila si presenteranno alle famiglie, lei rivelerà a Canfeza che i due si sposeranno la sera stessa. La donna spiegherà alla ragazza che sta per arrivare l'ufficiale per celebrare le nozze e quindi lei deve farsi da parte. Affranta, Canfeza non potrà fare altro che ascoltare Afet e dirigersi verso il cancello, rinunciando per sempre al suo amore. La nonna Ezra sentirà che qualcosa non va e chiederà a Sera di telefonare a sua nipote. Al telefono risponderà qualcuno che la informerà di quello che sta succedendo alla villa e che Canfeza è in grave pericolo. Secondo i piani di Afet, infatti, fuori dal cancello della villa ci sarà Selim ad attendere Canfeza.

Un incontro che ripoterà indietro nel tempo

Nelle puntate di Racconto di una notte dal 23 al 25 maggio, Ezra non perderà tempo. Dopo la misteriosa telefonata, si metterà in taxi con Sare e correrà a villa Yilmaz. La nonna di Canfeza arriverà proprio quando sua nipote starà per lasciare la casa, accompagnata da Afet. Quest'ultima si troverà di fronte alla donna a cui vent'anni prima aveva maledetto la vita: la madre di Kursat, l'assassino di suo figlio. Attraverso dei flashback i ricordi delle due donne si tornerà indietro nel tempo di vent'anni. Si evincerà che Ezra andò a chiedere perdono a Afet per suo figlio e che le disse che Kursat aveva perso sua moglie appena data alla luce la loro figlia Canfeza. La reazione di Afet alla vista di Ezra sarà furiosa con Mahir che le ha portato alla villa la figlia dell'assassino di Mehmet.