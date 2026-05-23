Afet risparmiò la vita ad Ezra vent'anni fa: è quando emergerà nella puntata di Racconto di una notte di domenica 24 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che attraverso un flashback si vedrà che Ezra andò da Afet con un'arma chiedendole di porre fine alla sua vita. La nonna di Mahir, però, non riuscì a premere il grilletto contro la madre dell'assassino di Mehmet.

Mahir e Sila in trappola in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Mahir accetterà di sposare Sila. Il piano dei due ragazzi sarà semplice: fingere di volersi sposare per guadagnare tempo con Cabir e nel frattempo organizzare la fuga di Sila.

La sera del fidanzamento, Mahir e Sila si presenteranno alle rispettive famiglie, ma le cose non andranno come aveva previsto. Cabir e Afet, infatti, tenderanno una trappola ai due ragazzi per fare in modo che le nozze si celebrino la sera stessa. Afet si affretterà a dire tutto a Canfeza per convincerla a rinunciare per sempre al suo amore. Nel frattempo, Mahir scoprirà l'inganno e si alzerà dal tavolo di nozze per andare via. Il destino di Canfeza sarà duro: fuori dal cancello, ad attenderla, ci sarà Selim pronto a portarla via. fortunatamente, la ragazza sarà salvata dall'arrivo di sua nonna Ezre che correrà da lei in taxi con Sare dopo aver ricevuto una telefonata.

Ezra e Afet: un odio lungo vent'anni

Nella puntata di Racconto di una notte, nel giardino della villa Yilmaz, Ezra e Afet si ritroveranno faccia a faccia dopo vent'anni. La nonna di Mahir capirà solo in quel momento che Canfeza è la figlia di Kursat, l'uomo che ha tolto la vita al suo amato Mehmet. Afet andrà su tutte le furie e nel frattempo andrà in onda un flashback che riporterà al primo incontro delle due donne dopo la morte di Mehmet. Emergerà che Ezra andò a casa di Afet per chiedere perdono per il grave reato commesso da Kursat. La nonna di Canfeza portò ad Afet un'arma, chiedendole di mettere fine alla sua vita perché era la giusta punizione. La nonna di Mahir, però, risparmiò la vita ad Ezra e preferì non macchiarsi di questo reato.

"Che tu e tuo figlio non possiate vedere la luce", si limiterà a dirle con rabbia, "Un giorno verrai a chiedermi perdono, ma io non ti perdonerò mai". Dopo vent'anni le due donne si ritroveranno e sarà una grande sofferenza per entrambe.