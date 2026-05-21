Asaf finirà in ospedale a causa di un'emorragia cerebrale nella puntata di Racconto di una notte di domenica 24 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che Mahir andrà al fidanzamento con Sila ma sarà in trappola: arriverà l'ufficiale per celebrare subito le nozze. Il poliziotto andrà via ma Cabir lo fermerà puntandogli l'arma alla testa. Asaf non reggerà a tanta tensione e crollerà all'improvviso per un'emorragia cerebrale. Le sue condizioni saranno gravi.

La trappola a Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano momenti di alta tensione a villa Yilmaz.

Dopo le insistenze di Asaf e Afet, Mahir accetterà di sposare Sila. Il poliziotto si metterà d'accordo con la sua futura moglie e Canfeza: fingerà di accettare le nozze per poi aiutare Sila a scappare a Londra. Nel frattempo, Afet, per evitare complicazioni, porterà Canfeza in un hotel e le intimerà di lasciare la Turchia. Come prova del suo addio, la donna imporrà a Canfeza di consegnarle l'anello da restituire a Mahir. A villa Yilmaz tutti saranno radunati per il fidanzamento tra Mahir e Sila, ma all'improvviso la tensione si farà sentire. Il poliziotto, infatti, capirà che si tratta di una trappola perché in realtà lui dovrà sposare Sila proprio in quel momento, appena arriverà l'ufficiale.

Quando scoprirà tutto questo, Mahir si alzerà per andarsene ma sarà fermato da Afet che gli darà l'anello di Canfeza. L'uomo perderà la ragione e il suo unico pensiero sarà raggiungere la sua amata.

Le minacce di Cabir faranno crollare Asaf

Nella puntata di Racconto di una notte in onda domenica 24 maggio, Mahir fuggirà dal tavolo di nozze per raggiungere Canfeza. Sare, infatti, gli sussurrerà in un orecchio che la sua amata sta per imbarcarsi come le ha ordinato Afet. Cabir non potrà sopportare che Mahir lasci sua nipote e gli punterà la sua arma alla testa. La paura prenderà il sopravvento per i nonni, tanto che Asaf non reggerà e crollerà privo di sensi. Le condizioni dell'uomo appariranno sin da subito molto gravi e sarà portato urgentemente in ospedale per un'emorragia cerebrale. Cabir prometterà che risolverà al più presto la situazione di sua nipote.