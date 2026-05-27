Le trame delle prossime puntate di Racconto di una notte in programma dall'1 al 7 giugno sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Rasit organizzerà una trappola ai danni di Mahir con la complicità di Savas. Kursat, invece, proverà ad impedire le nozze di sua figlia Canfeza.

Kursat fa una rivelazione sconvolgente alla figlia prima delle nozze

Canfeza tornerà nella sua stanza dove troverà suo padre ad attenderla. In questa circostanza, Kursat farà una rivelazione sconvolgente alla figlia, avvertendola che se si sposerà con Mahir condannerà Sila a morte per mano di Selim.

Allo stesso tempo, Rasit organizzerà una trappola ai danni del poliziotto per impedire le sue nozze. L'uomo farà arrivare una soffiata su Orhan tramite Salih. Mahir e il suo amico, a questo punto, riusciranno a bloccare l'uomo per poi convincerlo a rivelare la vera identità di Boris.

Successivamente Afet confesserà ad Asaf che Mustafa è deceduto e che Sila è stata rapita da Selim. Quest'ultimo dovrà fare i conti con Kursat, deciso a non lasciare la figlia sola fino a quando non sarà ufficialmente sposata con lui.

Mahir finisce in ospedale dopo essere stato colpito da Savas

Le anticipazioni settimanali di Racconto di una notte rivelano che Mahir finirà in ospedale dove verrà operato d'urgenza.

Rasit, a questo punto, ordinerà a Savas di sparire, reo di non essere riuscito a uccidere Orhan e aver ferito gravemente il protagonista.

Infine dagli Yilmaz giungeranno Susan, invitata da Asaf a prendersi cura di Sureyya ed Efezane. Quest'ultima riuscirà a farsi assumere alla tenuta da Ferman.

Asaf ha scoperto che Canfeza è la figlia dell'assassino di Mehmet

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Mahir ha deciso di rimanere alla villa dei nonni insieme alla madre e Canfeza. Sila ha detto alla protagonista di non voler mettere il naso nella sua storia d'amore con l'uomo di legge e che avrebbe voluto lasciare la Turchia.

Canfeza ha passato una serata piacevole in compagnia di Mahir. Mesude ha trovato la donna insieme all'uomo il giorno seguente. La figlia di Kursat ha chiesto a Mahir di aiutare Sila a scappare dal paese. L'uomo di legge ha inserito la donna in un programma protezione della polizia. Allo stesso tempo, Sila ha organizzato una festa di fidanzamento, usando Sureyya come scusa per rimandare l'evento.

Mahir ha accettato ed ha comunicato a tutta la famiglia che nell'arco di pochissimi giorni avrebbe sposato Sila in un matrimonio sfarzoso come voluto dalla madre. Infine Asaf ha scoperto che Canfeza è in realtà la figlia dell'assassino di suo figlio Mehmet.