Gli spoiler della delle puntate della prima stagione di Racconto di una notte in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Canfeza Kilimcı porrà fine alla storia d'amore con Mahir Yilmaz per consegnarsi a Selim. L'uomo di legge raggiungerà l'abitazione del rivale dove chiederà alla protagonista di fuggire insieme a lui.

Canfeza pone fine alla storia con Mahir per salvare Sila

Canfeza temerà che Selim possa far del male a Mahir dopo aver rapito Sila. La protagonista lascerà l'uomo di legge all'altare durante la cerimonia legale organizzata da Asaf.

Canfeza dilanierà il cuore dell'uomo ma allo stesso tempo garantirà la salvezza a Sila che verrà consegnata a Cabir. La ragazza andrà incontro ad un brutto destino quando perderà il bambino nel corso di un litigio con Sevde. Mahir, intanto, deciderà di non arrendersi e con l'aiuto di Salih riuscirà a eludere la sorveglianza dell'abitazione di Selim. L'uomo di legge riuscirà a incontrare Canfeza, che però rifiuterà di fuggire con lui, considerando la loro storia finita per sempre.

Kilimcı vittima delle follie di Selim

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che Mahir crederà di essere stato preso in giro all'oscuro che Canfeza sia stata minacciata da Selim di far del male alla nonna Ezra.

Kilimcı sarà vittima delle follie del suo rapitore quando verrà rinchiusa in una stanza dove per terra troverà un manichino con le sembianze di Mahir. In questo modo, Canfeza capirà di avere a che fare con uno psicopatico.

Selim farà arrivare a casa una culla e dei vestiti da donna già usati. L'abito presenterà una macchia di sangue in quanto utilizzato dalla prima fidanzata dell'Allame che si era suicidata quando era incinta. Canfeza sarà preda della follia sempre più forte dell'uomo mentre Kursat tranquillizzerà Ezra informandola di avere in mente un piano per impedire le nozze tra sua figlia e Selim.

Cabir ha accusato Mustafa di aver fatto rapire Sila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a fine maggio su Canale 5, Salih, Sare e Mavis si sono preparati ad incontrare Canfeza e Mahir per i preparativi del loro fidanzamento.

Anche Asaf si è unito al gruppo per aiutare il nipote senza informare i suoi famigliari. Rasit, invece, ha dato a Kursat un telefono per seguire l'evento e tormentarlo ulteriormente.

Mustafa, intanto, è apparso impegnato nelle ricerche di Sila anche se ha dovuto fare i conti con le accuse di Cabir. Quest'ultimo ha incolpato suo figlio di essere coinvolto nella fuga della nipote. Allo stesso tempo, quest'ultima ha inviato al padre la sua posizione dal campo dove si trova insieme a Selim.