Asaf cambierà idea e appoggerà Mahir dopo aver sognato Mehmet nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Non sposerai Sila", dirà a suo nipote al risveglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Asaf finirà in gravi condizioni in ospedale e sognerà suo figlio Mehmet che gli darà una fede. L'uomo, in sogno, raccomanderà a suo padre di consegnare l'anello a Mahir affinché sposi la sua Sherazade.

Lo scontro a villa Yilmaz in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano un grande cambiamento nelle prossime puntate. Tutto avrà inizio quando Cabir irromperà alla villa degli Yilmaz e punterà la sua arma contro Mahir.

Questa volta l'uomo non avrà nessuna intenzione di dare un avvertimento, ma annuncerà che vuole vendicarsi con Mahir per non aver sposato Sila. La famiglia Yilmaz assisterà alla scena con terrore e poco prima che Cabir prema il grilletto contro Mahir, Asaf avrà un malore. L'uomo crollerà a terra e sarà portato urgentemente in ospedale, con un'emorragia cerebrale. Le condizioni di Asaf saranno preoccupanti e l'uomo verserà il stato vegetativo. Tutta la famiglia sarà in sala d'attesa, sperando in notizie confortanti dai medici, ma non mancherà la tensione. La nonna Afet attaccherà Mahir per aver portato a casa sua la figlia dell'assassino di Mehmet e lo scontro sarà inevitabile.

Il sogno che cambierà tutto per Mahir e Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Asaf, in coma, farà un sogno che cambierà tutta la sua vita. L'uomo si troverà in una grande moschea e sarà raggiunto dall'amato figlio Mehmet. Tra padre e figlio ci sarà un abbraccio emozionante in cui Mehmet assicurerà Asaf che non è arrabbiato con lui. Nel sogno, Asaf riceverà da Mehmet la sua fede: "Dalla a Mahir e lascia che sposi la sua Sherazade", dirà prima di scomparire. Asaf si risveglierà nel suo letto di ospedale e al suo capezzale ci sarà Mahir. L'uomo racconterà subito a suo nipote il sogno e in lacrime aggiungerà: "Non sposerai più Sila". Asaf cambierà totalmente idea sul futuro di suo nipote e non avrà intenzione di ripetere con lui l'errore già commesso con il padre, osteggiando un grande amore. Da quel momento in poi, Mahir avrà dalla sua parte il potente Asaf che difenderà la sua storia con Canfeza da tutto e da tutti.