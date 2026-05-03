Savaş non è morto ed è prigioniero di Rasit che lo costringe a lavorare per lui: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv raccontano che Canfeza vivrà con il senso di colpa per la fine di Savaş, ignorando che il ragazzo è nelle mani di Rasit. Quest'ultimo nasconde una doppia identità: è il pericoloso boss Boris.

Che fine ha fatto Savaş in Racconto di una notte?

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Savaş sarà pronto a perdere la vita per salvare Canfeza. Selim, infatti, lo rapirà e lo costringerà ad aspettare con lui la telefonata della donna per dirgli dove si trova.

Quando Canfeza telefonerà, però, Savaş non potrà tradirla e le dirà di scappare perché Selim la sta cercando. A quel punto, Canfeza sentirà uno sparo e Selim prenderà il telefono per darle le sue condoglianze. Nella scena, si farà vedere anche che il viso di Selim si sporca di sangue e tutto lascerà immaginare che Savaş abbia perso la vita, ma non sarà così. Nelle puntate successive, tutti si domanderanno che fine abbia fatto il ragazzo e soprattutto sua madre Mavis he sarà disperata all'idea che possa essere successo qualcosa di brutto a suo figlio. Savaş sparirà dalle scene per un po' di tempo, ma si scoprirà che il ragazzo non è morto. Savaş riuscirà ad avvisare Kursat del fatto che Boris è l'ispettore Rasit e questo sarà l'inizio di nuovi guai.

Rasit nasconderà la sua identità e avrà tutti in pugno

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, l'ispettore Rasit farà il doppio gioco. Da un lato sarà il poliziotto, amico fraterno di Mahir che salverà più volte lui e la sua famiglia. Dall'altro, però, sarà Boris, più spietato e pericoloso che mai e avrà nelle sue mani Kursat. Dopo aver capito che il padre di Canfeza ha scoperto la sua doppia identità, l'ispettore lo rapirà e lo terrà prigioniero in pessime condizioni. Alla sua famiglia, Rasit invierà un messaggio a nome di Kursat dicendo che è scappato all'estero, quindi nessuno lo cercherà. Anche Savaş sarà prigioniero e costretto a lavorare per l'ispettore Rasit all'insaputa di tutti.

L'uomo gli risparmierà la vita, ma in cambio imporrà la sua complicità. Canfeza penserà che sia morto, ma non avrà il coraggio di raccontare alla madre del ragazzo dello sparo che ha sentito al telefono.