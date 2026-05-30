Selim ha un trauma causato dalla morte della donna che amava con suo figlio in grembo: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte e questo spiegherà la follia dell'uomo.

Le anticipazioni tv rivelano che Selim amava Ferda da ragazzo e da lei aspettava un figlio. Il padre, tuttavia, ha rovinato tutto e la ragazza si è tolta la vita lasciando Selim nella più totale disperazione.

L'amore segreto di Selim in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che la follia di Selim affonda le sue radici a molti anni prima.

Tutto si scoprirà quando l'uomo sarà ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo una sparatoria con Kursat. Tutti crederanno che Selim sia in fin di vita, ma in realtà lui si riprenderà e corromperà i medici affinché non rivelino a nessuno le sue condizioni di salute. Durante la sua convalescenza, Selim si lascerà andare ad uno sfogo e racconterà la dolorosa storia della sua vita che spiegherà molte cose del suo comportamento ossessivo e folle. Emergerà che Selim, quando aveva 22 anni, amava una donna, Ferda, da cui stava per avere un bambino. Quest'ultima, incinta di lui, era la figlia di un amico di suo padre. Selim racconterà alla dottoressa che suo padre lo picchiava sempre quando era piccolo e quando ha scoperto la storia con Ferda è andato su tutte le furie.

Il grande dolore di Selim deriva dal trauma di aver visto la sua donna morire sotto i suoi occhi. Si scoprirà, infatti, che Ferda si è tolta la vita con il bambino in grembo.

L'oscuro passato di Selim e il gesto di Sila

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte emergerà la verità sul passato di Selim. Si capirà che l'uomo ha maturato una certa follia dopo aver vissuto il trauma della perdita della donna che amava e del suo bambino. Un accenno del suo trauma ci sarà durante il rapimento di Sila, quando la ragazza sarà aggredita da Mustafa per la sua gravidanza da un uomo sposato. Al termine della lite, Sila si punterà un'arma contro, pronta a farla finita e questo risveglierà in Selim il terribile ricordo della fine di Ferda. L'uomo per un attimo non sembrerà più spietato e si avvicinerà a Sila abbracciandola e impedendole di togliersi la vita.