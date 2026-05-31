Afet nasconde un grande segreto a tutti, Ferman non è suo figlio: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet condivide il suo segreto su Ferman solo con Gulizar che per questo ha un rapporto speciale con la suocera. Al momento della nascita, il figlio naturale di Afet è morto e lei ha preso con sé il figlio di Fatma, sorella di Gulizar.

Cosa nasconde Afet in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che presto verrà a galla il più grande segreto di Afet. Tutto avrà inizio quando Mahir diventerà proprietario della villa di famiglia grazie ad Asaf.

Quest'ultimo farà a suo nipote un regalo di nozze decisamente generoso all'insaputa di sua moglie e suo figlio che quando lo sapranno resteranno a bocca aperta. Ferman sarà a dir poco furioso, tanto che farà le valigie e accuserà i suoi genitori di non averlo mai considerato un degno erede. Afet soffrirà molto per l'assenza di suo figlio, anche perché lei non accetterà affatto la presenza di Canfeza in casa sua. In un momento di sconforto, la donna si metterà a sfogliare l'album di famiglia ed emergerà il suo grande segreto che condivide solo con sua nuora Gulizar. Attraverso i ricordi di Afet si evincerà che il figlio che aveva partorito aveva perso la vita e lei aveva presto con sé Ferman, il figlio di Fatma, la sorella di Gulizar che all'epoca era solo una bambina.

Emergerà che Afet raccomandò a Gulizar di custodire il suo segreto: in cambio si sarebbe presa cura di lei per tutta la vita.

Il silenzio di Gulizar e la protezione di Afet

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, con un salto nel passato di scoprirà un patto che Afef ha fatto con Gulizar quando era solo una bambina. "Non dirai a nessuno che questo bambino è di tua sorella, altrimenti ti strapperò la lingua": si scoprirà che in cambio del suo silenzio, Afet ha preso Gulizar a vivere con sé e l'ha data in moglie a suo figlio. Ripensando a tutto questo, Afet scoppierà in lacrime, soprattutto perché Ferman ha spesso detto a lei e Asaf che pensa di essere stato adottato. L'uomo, in realtà, non sa nulla del suo passato, ma l'atteggiamento distaccato dei suoi genitori lo ha fatto spesso arrabbiare. Per il momento nessuno conosce il grande segreto di Afet, tranne Gulizar.