Sila nasconde un grande segreto: non è incinta di Kemal, ma di un uomo di Londra già sposato. Tutto questo emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte e cambierà il corso degli eventi.

Le anticipazioni tv rivelano che Sila continuerà ad essere promessa sposa di Mahir contro la sua volontà. Quando Selim la rapirà, però, leggerà il suo telefono e capirà che la ragazza sta mentendo a tutti, perché il figlio che porta in grembo non è un Yilmaz.

Il cambiamento di Asaf in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano un'importante verità che verrà a galla nelle prossime puntate e che riguarderà Sila, la sposa che la famiglia Yilmaz ha imposto a Mahir.

Tutto avrà inizio dopo l'ennesima fuga di Canfeza da Selim che griderà vendetta e non si arrenderà fino a quando non avrà la donna accanto a sé. Mahir, nel frattempo, studierà un modo per poter sposare la sua amata Canfeza senza creare problemi a Sila. Dalla sua parte, il poliziotto avrà un alleato importante e inaspettato: suo nonno Asaf dopo aver sognato Mehmet deciderà di aiutare Mahir e Canfeza con le loro nozze. Il primo passo sarà quello di aiutare Sila a scappare e a questo proposito Asaf contatterà un suo amico di Londra che si impegnerà a prendersi cura della ragazza al suo arrivo. Mahir, invece, si occuperà di far uscire Sila di casa e accompagnarla all'aeroporto. Tutto sembrerà filare liscio, ma Selim rovinerà tutto ancora una volta.

L'uomo si nasconderà nel furgone che preleverà Sila e la terrà in ostaggio: la sua idea sarà quella di usare la ragazza per riavere Canfeza. Selim sarà chiaro: se gli Yilmaz gli consegneranno la donna, lui lascerà andare Sila.

La prigionia di Sila e il suo segreto

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, mentre Sila sarà ostaggio di Selim, emergerà una verità a dir poco sorprendente che certamente cambierà il corso degli eventi. L'uomo riuscirà a prendere il telefono della sua prigioniera e leggendone i messaggi scoprirà il suo grande segreto: Sila non è incinta del defunto Kemal, ma di un insegnante di Londra, per di più sposato. Quando Mustafa andrà a riprendersi sua figlia nel bosco, Selim non esiterà a rivelare tutto al padre della ragazza che in un impeto di rabbia prenderà l'arma e la punterà alla fronte di Sila.

L'uomo non avrà il coraggio di premere il grilletto, ma si renderà conto che sua figlia ha perso l'onore e valuterà cosa fare. Teoricamente, non essendo incinta di un Yilmaz, Sila non dovrebbe più essere obbligata a sposare Mahir. Mustafa, però, non avrà intenzione di rivelare la verità perché sua figlia vivrebbe nella vergogna di un figlio da un uomo sposato.