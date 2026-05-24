Sila perderà il bambino per mano di Sevde nelle prossime puntate di Racconto di una notte: la zia spingerà la ragazza e metterà fine alla sua gravidanza.

Le anticipazioni tv rivelano che Sevde scoprirà che Sila non è incinta di Kemal e questo la farà andare su tutte le furie.

La prigionia di Sila in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Sila finirà nelle mani di Selim. Quest'ultimo terrà la ragazza prigioniera e sarà disposto a liberarla solo quando gli porteranno Canfeza. In questa occasione, Selim scoprirà il grande segreto di Sila: il figlio che aspetta non è di Kemal, ma di un insegnante di Londra che ha già famiglia.

Mustafa scoprirà tutto quando andrà a prendere sua figlia e diventerà furioso con lei. L'uomo punterà persino la sua arma contro Sila, ma poi non riuscirà a premere il grilletto. Mustafa lascerà Sila nelle mani di Selim per punizione, ma quando tornerà a casa dovrà affrontare suo padre Cabir. Quest'ultimo apprenderà che Mustafa ha tentato di negoziare con Selim lasciando nelle sue mani Sila e andrà su tutte le furie. Cabir non avrà nessuna pietà per Mustafa, tanto che premerà il grilletto contro di lui. Il fratello di Sevde finirà in ospedale in gravissime condizioni e le cose non andranno affatto bene. Dopo qualche giorno, infatti, Mustafa perderà la vita, ma prima riuscirà a rivelare a Sevde che Sila non è incinta di Kemal.

Questa verità sconvolgerà la donna, ma in quel momento la perdita di suo fratello assorbirà tutte le sue energie.

La rabbia di Sevda e la tragedia per Sila

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Canfeza si consegnerà a Selim e quindi Sila tornerà a casa. Sevde non la accoglierà certo nel migliore dei modi: la donna la schiaffeggerà, rimproverandola per aver tradito il suo fidanzato ed essere rimasta incinta di un insegnante di Londra già sposato. La rabbia di Sevde sarà tale che rimprovererà sua nipote di aver causato anche l'incidente in cui Kemal ha perso la vita. Durante lo scontro Sevde darà una spinta a Sila e questo segnerà la fine della sua gravidanza. La ragazza piangerà di dolore e si accorgerà di avere delle perdite. Sila finirà in ospedale e Sevde le starà accanto in questo momento drammatico.