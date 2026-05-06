La trama della nuova puntata di Racconto di una notte in programma il 10 maggio su Canale 5 rivelano che Selim prenderà in ostaggio Ezra mentre Ferman apparirà molto risentito con Mahiar quando prenderà alloggio nella mansarda della tenuta Yilmaz.

Ferman appare seccato con Mahir

Afet informerà Ferman, Sevde e Gulizard che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Mustafa apparirà furibondo quando vedrà il poliziotto insieme alla protagonista con indosso l'abito da sposa. L'uomo verrà rassicurato dalla sorella ma i suoi tentativi risulteranno vani.

Durante la cena in casa Yilmaz, Sevde apparirà molto tesa, non volendo condividere la tavola con la donna che le ha portato via suo marito. Ferman, invece, sarà seccato poiché Mahir si stabilirà nella mansarda: un luogo a lui, Gulizard e Ferman che li era sempre stato proibito. Canfeza si rifiuterà di mangiare, consapevole che se la verità su suo padre venisse fuori non verrebbe mai accolta in quella casa.

Selim rapisce Ezra

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che Mahir si accorderà con Salih per incontrarsi ma Canfeza non vorrà rimanere sola in casa Yilmaz. La protagonista si nasconderà nell'auto del poliziotto per giungere all'incontro con Salih. In questa circostanza, Mahir racconterà al suo amico dell'operazione fallita.

Allo stesso tempo, l'uomo e Canfeza cercheranno di trovare un modo per vivere sereni la loro storia.

Selim, intanto, prenderà Ezra in ostaggio. L'uomo raggiungerà Istanbul insieme alla sua prigioniera per riprendersi Canfeza, non apparendo intenzionato di deporre l'ascia da guerra. La protagonista scapperà da casa Yilmaz per raggiungere Ezra.

Infine Kursat, ancora in ospedale, convincerà un'infermiera a fargli fare una telefonata a Rasit.

Selim ha chiesto a Canfeza di concedergli una seconda chance

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a maggio su Canale 5, Selim ha chiesto a Canfeza di concedergli una seconda chance. Il giovane ha proposto alla donna di partire lontano da Istanbul dove suo padre avrebbe potuto ricevere cure migliori.

La protagonista è apparsa incerta per poi accettare anche se poco prima della partenza un'infermiera le ha consigliato di sottoporsi ad una tac di controllo. La donna ha portato Canfeza in un parcheggio dove ad attenderla ha trovato Mahir. Il poliziotto ha costretto la protagonista a salire in auto. Durante il tragitto, la donna ha approfittato un momento di distrazione dell'uomo per chiedere aiuto ad una famiglia presso una stazione di servizio. Infine Mahir ha scoperto che sua madre è stata dimessa dall'ospedale.