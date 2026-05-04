Nell’appuntamento serale della soap turca Racconto di una notte in onda domenica 10 maggio 2026, la protagonista Canfeza sarà di nuovo nelle grinfie di Selim, il quale troverà il modo per farla tornare a casa.

Sila incinta del defunto Kemal, Ezra minacciata da Selim

Sevde vorrà che le nozze tra Mahir e Sila vengano celebrate quanto prima, per non avere niente a che fare con Sureyya. Dopo essere stato contattato proprio da Sevde, il padre Cabir minaccerà di fare del male a tutta la famiglia di Mahir, se non sposerà sua nipote. Intanto, emergerà che Sila aspetta un figlio dal defunto Kemal.

Nel contempo, Canfeza sarà convinta che i parenti di Mahir la caccerebbero via dalla villa, se saprebbero che Kürşat Kilimci, l’assassino del loro primogenito Mehmet, è suo padre. Temendo che la verità possa venire a galla, la fanciulla si rifiuterà di mangiare.

Spazio anche a Ferman, che non nasconderà il suo fastidio, appena saprà che Mahir ha ottenuto la mansarda. Ben presto, Selim rapirà Ezra e la minaccerà, invece Mahir incontrerà il suo amico Selih, che prometterà di aiutarlo.

Cabir costringe Mahir a sposare sua nipote

Successivamente, Canfeza telefonerà a Sare con il telefono di Sureyya, ma a rispondere sarà Ezra, la quale sotto minaccia di Selim, chiederà alla nipote di svelarle il suo nascondiglio.

A quel punto, quest’ultimo si recherà a Istanbul, per ricongiungersi con Canfeza. Intanto, mentre sarà ancora ricoverato in ospedale, Kursat telefonerà a Rasit grazie a un’infermiera. Canfeza invece, scapperà dalla villa degli Yilmaz per occorrere in aiuto di sua nonna Ezra, e scoprirà che è tenuta in ostaggio insieme a Sare e Mavis. Tuttavia, ci sarà ancora una volta l’intervento di Mahir, accompagnato da Rasit. Il comandante sparerà Selim e inviterà Mahir a fuggire con Canfeza, dopo avergli promesso di prendersi cura di Ezra, Sare e Mavis.

Appena tornerà alla villa dei suoi nonni paterni, Mahir annuncerà di voler sposare Canfeza al più presto possibile, scatenando la furia di Cabir, il padre di Sevde e Mustafa.

L’anziano uomo darà a Mahir soltanto tre giorni di tempo, per costringerlo a diventare il marito di sua nipote Sila. Per concludere, Canfeza non nasconderà la sua preoccupazione, al pensiero di perdere Mahir.

Riepilogo: Canfeza si è resa conto della pericolosità di Selim

In precedenza, Mahir ha costretto Canfeza a salire con la forza nella sua automobile per proteggerla da Selim. Tuttavia, non fidandosi del tutto del poliziotto, la fanciulla si è data alla fuga in una stazione di servizio, salvo poi fare un passo indietro. In particolare, Canfeza si è resa conto della pericolosità di Selim, appena per telefono le ha detto di aver ucciso Savas. Per fortuna, Mahir è riuscito a rintracciare Canfeza, dopo aver appreso che sua madre è stata portata via dall’ospedale su ordine dei suoi nonni paterni.