La follia di Selim emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte: l'uomo avrà un fantoccio con il volto sorridente di Mahir e lo mostrerà a Canfeza durante la sua prigionia.

Le anticipazioni tv rivelano che Canfeza sarà consegnata nelle mani di Selim da Kursat e avrà seriamente paura. L'uomo, infatti, si mostrerà più folle di quanto lei potesse immaginare.

Il balletto di Selim in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che presto Selim emergerà in tutta la sua follia. L'uomo non si arrenderà fino a quando non avrà con sé Canfeza e per raggiungere il suo obiettivo sarà pronto a tutto.

Per prima cosa, Selim sequestrerà Sila e la terrà prigioniera: in cambio pretenderà che la famiglia Yilmaz gli porti Canfeza. Già durante il sequestro di Sila emergeranno dei particolari del lato oscuro di Selim: l'uomo ricorderà una donna che si è tolta la vita davanti ai suoi occhi e aspettava un bambino. In Sila, a tratti, rivedrà quella donna, tanto che in un'occasione Selim le salverà la vita e si mostrerà quasi amorevole nei suoi confronti. Presto, però, tornerà l'uomo spietato di prima e alla fine riuscirà ad avere con sé Canfeza. La ragazza si recherà da lui accompagnata da Kursat e la nonna Ezra. Selim imporrà alla donna le nozze entro pochi giorni e la rinchiuderà in una stanza a dir poco inquietante.

La follia di Selim farà tremare di paura Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Selim griderà vittoria e quando vedrà Canfeza, Kursat e Ezre arrivare da lui improvviserà un balletto che lascerà tutti senza parole. Quando giungerà il momento di mostrare a Canfeza la sua stanza, ci sarà un particolare che farà rabbrividire la ragazza. Per terra, infatti, ci sarà un fantoccio con il volto sorridente di Mahir e Selim si divertirà a prenderlo a calci insultandolo. Canfeza si renderà conto che la follia di Selim non ha limiti e soffrirà perché è stato proprio Kursat a lasciarla nelle sue mani. Il padre della ragazza, tuttavia, confiderà a sua madre Ezre che si tratta di un piano architettato alle spalle di Selim e che in realtà lui vuole solo salvare sua figlia. Canfeza, nel frattempo, dubiterà dell'amore di suo padre.