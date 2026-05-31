Kursat sparerà alle spalle Selim per salvare Canfeza nelle prossime puntate di Racconto di una notte e favorirà la sua fuga con Mahir.

Le anticipazioni tv rivelano che tutto cambierà e Kursat darà la sua benedizione alla storia di Mahir e Canfeza. Sarà proprio lui a colpire Selim che terrà sotto tiro i due innamorati.

Nozze in fumo a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Canfeza lascerà Mahir all'altare. La dolorosa decisione della donna sarà il frutto dell'ennesima minaccia: Kursat, infatti, le dirà di sì sull'altare Mahir e Sila moriranno.

Canfeza sarà costretta a seguire suo padre e sarà consegnata a Selim per liberare Sila. Con lei ci sarà anche la nonna Ezra che assisterà impotente alla grande ingiustizia alle spalle di sua nipote. Selim accoglierà Canfeza con un balletto e fuochi d'artificio, gridando vittoria. L'uomo organizzerà subito le nozze e mostrerà alla sua futura sposa dei vestiti che dovrà indossare. Durante la sua prigionia da Selim, Canfeza sarà terrorizzata e Mahir proverà a salvarla ma non ci riuscirà. Al suo arrivo, infatti, il poliziotto sarà nuovamente rifiutato e costretto ad andare via. Questa volta Mahir non avrà intenzione di concedere altre possibilità alla sua amata. Selim continuerà a ricattare Canfeza e arriverà a puntare l'arma contro Ezra pur di obbligarla a rifiutare Mahir.

Quando Kursat saprà che Selim ha minacciato la vita di sua madre gli intimerà di non sfiorare né Canfeza, né Ezra, ma non sarà così.

L'incubo di Canfeza nelle mani di Selim

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, la follia di Selim arriverà a un punto di non ritorno. L'uomo prenderà con la forza Canfeza per obbligarla a stare con lui in intimità. La nonna Ezra non potrà fare altro che urlare disperatamente, ma Kursat in quel momento non ci sarà. Proprio quando tutto sembrerà perduto, arriverà Mahir che dopo aver picchiato Selim prenderà Canfeza per portarla via con sé. Il rapitore, tuttavia, si riprenderà e punterà la sua arma contro Mahir e Canfeza: "Io non perdo mai", dirà loro. La situazione sarà drammatica, ma quando Selim sarà sul punto di premere il grilletto, sarà colpito alle spalle. A salvare Mahir e Canfeza sarà Kursat che non solo ridurrà in fin di vita Selim, ma dirà anche a sua figlia e al suo amato di scappare, dando loro la sua benedizione.