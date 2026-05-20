Maviş dirà all'ispettore Rasit ciò che ha sentito nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 21 maggio: "Kursat sa chi è Boris".

Le anticipazioni tv rivelano che Maviş si fiderà di Rasit e dopo aver origliato la conversazione tra Kursat e sua madre su Boris, ne parlerà con l'ispettore. La donna penserà di aver trovato un alleato per poter riabbracciare suo figlio Savaş, ma commetterà un grosso errore.

Kursat in trappola a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Maviş continuerà a stare in pena per suo figlio.

La donna non avrà idea di che fine abbia fatto il suo Savaş e si sentirà sola contro tutti, perché le preoccupazioni di Kursat e dell'ispettore Rasit sembreranno concentrate su Canfeza e Mahir. Presto, però, la donna avrà una nuova speranza di rivedere suo figlio e si aggrapperà ad essa con tutta se stessa. Tutto avrà inizio quando Kursat crollerà tra le braccia di Ezra e le dirà che è stato costretto ad uccidere Mehmet. L'uomo sarà sincero e confiderà a sua madre che il colpevole di tutto è Boris, un uomo molto cattivo che decide tutto quello che succede. Nel suo discorso, Kursat nominerà anche Savaş: "Lui è l'unico che può fare qualcosa per Savaş", dirà a Ezra. Maviş ascolterà tutto e resterà in silenzio senza farsi notare, ma appena ne avrà occasione parlerà di tutto all'ispettore Rasit, certa che lui la aiuterà a riabbracciare suo figlio.

La rivelazione di Maviş che cambierà tutto

Nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 21 maggio, Maviş implorerà l'ispettore Rasit di aiutarla a rivedere suo figlio. L'uomo dirà alla donna che la polizia sta già facendo il possibile con le ricerche, ma lei gli dirà molto di più. "Io so qualcosa", dirà Maviş a Rasit che ascolterà con interesse. "Selim lavora per un certo Boris, un uomo cattivo a capo di tutto" dirà ingenuamente l'anziana signora, "E Kursat sa chi è Boris". Rasit tremerà alle parole di Maviş , ma cercherà di non far notare nessuna reazione. L'ispettore chiederà alla donna di non parlare a nessuno di quella conversazione e le assicurerà che indagherà da solo sulla questione. Maviş non avrà idea che Boris è proprio Rasit e che con le sue parole ha messo in pericolo la vita di Kursat.