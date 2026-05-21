Kursat non riuscirà a dire a Mahir che Rasit è Boris nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 22 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che grazie alle informazioni di Maviş, Rasit si presenterà all'incontro con Kursat prima di Mahir e impedirà che i due si vedano.

Il grande errore di Maviş in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano una tensione altissima per i protagonisti. Kursat, certo di agire nel migliore dei modi, telefonerà a Mahir e gli darà appuntamento con una promessa: "Ti dirò chi è Boris, il vero assassino di tuo padre".

Il poliziotto andrà via con una scusa per incontrare Kursat e sapere finalmente la verità che aspettava da tempo. I piani, però, andranno in fumo a causa di Maviş che metterà in guai seri Kursat. Il padre di Canfeza sarà in buona fede e si recherà all'appuntamento per liberarsi del peso che lo opprime e vendicarsi di Boris lasciandolo nelle mani di Mahir. Nel frattempo, però Rasit intercetterà il suo messaggio al poliziotto e manderà all'aria tutti i piani. Ad informare l'ispettore del fatto che Kursat sa chi è Boris sarà Maviş, la madre di Savaş. L'anziana donna, ingenuamente, chiederà a Rasit di aiutarla a trovare suo figlio catturando Boris, ignara di averlo proprio di fronte in quel momento.

L'appuntamento di Mahir e Kursat salterà

Nella puntata di Racconto di una notte di venerdì 22 maggio, Kursat aspetterà l'arrivo di Mahir che sarà in ritardo a causa del traffico. L'uomo non farà in tempo ad incontrare il poliziotto perché prima di lui arriverà Rasit. Quest'ultimo, più spietato che mai, caricherà la sua arma e la punterà verso il padre di Canfeza. L'ispettore Rasit sequestrerà Kursat e lo terrà prigioniero in pessime condizioni. Nessuno saprà che fine abbia fatto l'uomo, ma Mahir dubiterà della buona fede di Kursat e ipotizzerà che abbia teso una trappola a lui e a Canfeza per lasciare campo libero a Selim. Il perfido promesso sposo, infatti, approfitterà dell'assenza di Mahir per andare da Canfeza. La ragazza e Sureyya saranno nelle mani di Selim che punterà un'arma contro di loro. Fortunatamente, arriverà Asaf a salvare le due donne che torneranno a villa Yilmaz.