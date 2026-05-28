Mustafa in punto di morte farà una rivelazione che sconvolgerà Sevde nella puntata di Racconto di una notte di domenica 31 maggio: "Sila non è incinta di Kemal". dirà l'uomo.

Le anticipazioni tv rivelano che Sevde non dirà nulla a suo padre Cabir, visto il suo pessimo carattere. L'uomo, ignaro di tutto, andrà da Selim per portare con sé sua nipote, ma non ci riuscirà. I patti resteranno invariati: Sila sarà libera solo quando Canfeza andrà da Seilm.

Il segreto di Sila in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mustafa consegnerà Canfeza nelle mani di Selim.

Quando l'uomo si renderà conto della gravità della sua azione, andrà a riprendere sua figlia, ma Selim lo accoglierà con una verità sconvolgente e gli rivelerà che Sila non è incinta di Kemal. La ragazza sarà disperata, perché Mustafa le punterà la sua arma contro, ma alla fine lui non riuscirà a premere il grilletto. Sila resterà prigioniera di Selim, ma quando Cabir scoprirà che è stato proprio Mustafa a consegnare la ragazza perderà totalmente il controllo. Il nonno prenderà le difese di sua nipote e Mustafa non avrà scampo: suo padre prenderà l'arma e gli sparerà. Il padre di Sila sarà ricoverato in condizioni gravissime in ospedale e Sevde sarà disperata per suo fratello. La donna, presa dalla rabbia e dalla delusione, dirà a Cabir che può dimenticarsi di avere una figlia se Mustafa dovesse morire.

La rivelazione di Mustafa prima dell'ultimo respiro

Nella puntata di Racconto di una notte di domenica 31 maggio, le condizioni di Mustafa saranno irrecuperabili. L'uomo si renderà conto che gli resta poco tempo per vivere e quando Sevde andrà a trovarlo le confiderà il grande segreto. "Sila non è incinta di Kemal", dirà Mustafa con un filo di voce. La donna sarà sconvolta, ma conoscendo il carattere di suo padre non dirà niente a Cabir. Quest'ultimo, ignaro di tutto, andrà da Selim per salvare sua nipote, ma non potrà trattare con lui. Selim, infatti, mostrerà di avere alla spalle molti più uomini di Cabir che sarà costretto a cedere: Sila tornerà a casa quando Canfeza andrà da Selim. Cabir, a quel punto, si darà da fare per riavere sua nipote e quindi il suo obiettivo sarà Canfeza.