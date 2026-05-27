Canfeza lascerà Mahir all'altare nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 4 giugno: la ragazza temerà per la vita di Sila e del suo amato.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo aver parlato con Kursat Canfeza abbandonerà Mahir. La sposa non dirà i veri motivi, ma spiegherà che per lei è più importante suo padre. Questo spezzerà il cuore a Mahir che perderà i sensi a causa di una ferita procuratasi poco prima.

Mahir e Canfeza all'altare in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Mahir e Canfeza saranno a un passo dalla felicità ma non tutto andrà come previsto.

Poco prima delle nozze, infatti, arriverà Kursat che, dopo essere fuggito dalla prigionia di Rasit, chiederà di parlare con sua figlia. L'uomo farà a Canfeza un discorso che la turberà moltissimo: le farà presente che le nozze con Mahir avranno gravissime conseguenze. Kursat dirà che Sila è nelle mani di Selim che è pronto a toglierle la vita. L'uomo, inoltre, dirà a Canfeza che anche Mahir sarà eliminato se diventa suo marito. Le parole di Kursat turberanno moltissimo la ragazza che si sentirà in una trappola senza via d'uscita. Poco prima delle nozze, Mahir dirà a Canfeza che deve assentarsi per una cosa importante, ma assicurerà che arriverà in tempo per la cerimonia. Alla ragazza resterà ancora qualche ora per pensare, ma si renderà conto che non avrà molta scelta.

Mahir andrà con Salih all'incontro con Orhan che finirà in un modo disastroso: Savaş sparerà contro di lui e lo ferirà gravemente all'addome.

La scelta di Canfeza e la delusione di Mahir

Nella puntata di Racconto di una notte di giovedì 4 giugno, tutti aspetteranno l'arrivo di Mahir all'altare e Canfeza sarà preoccupatissima. Mahir arriverà in ritardo e con una grave ferita che tenterà di tamponare sotto l'abito da sposo, ma sarà chiaro che qualcosa non va. Canfeza si siederà al tavolo di nozze con lui, ma quando arriverà il momento delle promesse, la ragazza ricorderà le parole di Kursat e lascerà Mahir. "Non voglio sposarti", gli dirà, "Io resto la figlia di Kursat". La ragazza abbandonerà lo sposo all'altare e andrà via, i lacrime. Mahir, poco dopo, perderà i sensi a causa della ferita e sarà portato in ospedale.