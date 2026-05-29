Nel corso delle puntate turche di Racconto di una notte che saranno visibili prossimamente su Canale 5, Canfeza deciderà di sacrificare la sua storia d'amore con Mahir per salvare Sila, presa in ostaggio da Selim. La donna lascerà il poliziotto sull'altare come richiesto da Kursat.

Kursat informa sua figlia che Selim ha rapito Sila

Mahir e Canfeza diventeranno marito e moglie con l'aiuto di Asaf che organizzerà un matrimonio religioso all'oscuro di Afte. Il protagonista sarà comunque costretto a celebrare nuovamente le nozze legali in municipio.

Kursat, intanto, scapperà al fratellastro Rasit, riuscendo a raggiungere la figlia. L'uomo svelerà a Canfeza che Selim ha rapito Sila per ucciderla col figlio che porta in grembo se non ritornerà da lui. La protagonista crederà che l'uomo possa nuocere anche a Mahir. Canfeza prometterà a suo padre che abbandonerà il poliziotto all'altare, spezzandogli il cuore.

Canfeza abbandona Mahir all'altare

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che la donna farà tale promessa a Kursat a poche ore dal matrimonio. Mahir, intanto, farà perdere le proprie tracce dopo essersi recato in una discarica di automobili per cercare d'impedire la fuga del commissario corrotto Orhan. L'uomo verrà ferito da un colpo di pistola dal redivivo Savas anche se pretenderà che Salih lo accompagni all'altare per sposare Canfeza.

Ma al momento dei voti nuziali, Kursat irromperà sulla scena e vieterà il proseguo della cerimonia. Canfeza sceglierà di andarsene col padre con grande sorpresa di Mahir. La donna si sacrificherà per il bene dell'amato, facendosi accompagnare a casa di Selim che la porterà all'interno di una stanza dove avrà messo un manichino con le sembianze del rivale. Mahir, intanto, verrà portato in ospedale per scongiurare un'emorragia devastante. Il giovane una volta ripreso i sensi non capirà per quale motivo Canfeza si sia comportata in quel modo. L'uomo di legge non esiterà a recarsi a casa di Selim per salvarla.

Asaf ha fatto ritorno a casa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte che sono andate in onda a fine maggio su Canale 5, Mahir si è diretto al porto dove ha fermato la partenza di Canfeza e Ezra per la Grecia.

La coppia ha così trovato riparo presso un albergo modesto grazie all'aiuto di un tassista. Selim, invece, ha continuato a tenere in ostaggio Sila, che ha iniziato a pensare di essere stata tradita da Asaf. La donna in attesa di un bambino ha iniziato a credere che il nonno di Mahir ed il suo rapitore fossero in combutta. Allo stesso tempo, Asaf ha fatto ritorno a casa dopo aver passato diversi giorni in ospedale.