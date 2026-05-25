Le anticipazioni su ciò che accadrà nei nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte, raccontano che la protagonista Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) verrà a conoscenza di essere incinta, dopo aver fatto una dolorosa scoperta su Asaf, il nonno di suo marito Mahir (Burak Deniz). Sia quest’ultimo e la sua amata, saranno entusiasti all’idea di diventare genitori.

Ferman viene rapito, Canfeza perde i sensi

Prossimamente, Ferman verrà rapito da dei criminali, così Asaf proporrà un accordo al nipote Mahir. In particolare, quest’ultimo verrà invitato da suo nonno a lasciare la polizia, per occuparsi degli affari di famiglia.

Nel contempo, a catturare l’attenzione, sarà anche Canfeza, la quale perderà i sensi e avrà diversi malesseri. Sempre a proposito della giovane, sarà sopraffatta per ciò che scoprirà su Asaf. Spazio anche a Afet, la quale si libererà di Fatma, invece Mahir regalerà la villa a Canfeza.

Mahir decide di sposare di nuovo Canfeza

Dopo aver ricevuto un misterioso pacco, Canfeza scoprirà di aspettare un figlio da Mahir, facendogli fare dei salti di gioia. In seguito, quest’ultimo per continuare a proteggere la sua amata Canfeza, non le rivelerà che Selim è sopravvissuto.

Per terminare, Mahir deciderà di sposare di nuovo Canfeza.

Riepilogo sulla storia d’amore tra Mahir e Canfeza

Nelle prime puntate, Mahir è tornato a Denizli dopo l’assassinio del padre Mehmet, per ottenere giustizia.

L’incontro con Canfeza ha cambiato il senso della missione del commissario di polizia, che ha scoperto di essersi innamorato proprio della figlia di Kursat, il responsabile della morte di suo padre. Nonostante ciò, Mahir ha deciso di sposare lo stesso Canfeza, salvandola più volte dalle grinfie di Selim. A complicare la situazione ci hanno pensato Asaf e Afet, i nonni paterni di Mahir, costringendolo a sposare Sila, a causa delle minacce di Cabir, il nonno della ragazza. Per prendere tempo, Mahir ha organizzato un finto fidanzamento con Sila, ma il loro piano è stato scoperto da sua nonna Afet, la quale ha cercato di farli sposare la stessa sera. Per far andare in porto il matrimonio, l’anziana donna ha convinto Canfeza a rinunciare a Mahir.