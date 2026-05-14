Nei nuovi episodi della soap turca Racconto di una notte, i telespettatori di Canale 5 scopriranno la ragione per cui il comandante corrotto Rasit Kara (Mesut Akusta) è disposto a tutto per sconfiggere Kursat Kılımcı (Gürkan Uygun). Sarà proprio Rasit, il cui vero nome è Boris, a svelare a Kursat il suo segreto, ovvero che sono fratellastri, dopo averlo rapito.

Kursat chiede un appuntamento a Mahir, Ezra si rivolge al comandante Rasit

Prossimamente, Rasit ospiterà a casa sua Ezra, Sare e Mavis dopo averle messe in salvo dalla furia di Selim, che le aveva tenute in ostaggio per rintracciare Canfeza.

A quel punto, per farsi perdonare dalla figlia Canfeza, Kursat inviterà Mahir a incontrarlo, per dirgli che a commissionare l’omicidio del suo defunto padre fu Rasit, ovvero Boris, l’uomo che da anni gli commissiona degli affari illegali senza mostrargli il suo volto.

Prima di recarsi all’appuntamento, Kursat rivelerà la vera identità del comandante a sua madre Ezra, commettendo un grosso errore. In particolare, l’anziana donna chiederà aiuto proprio a Rasit, con il timore che possa accadere qualcosa di brutto a suo figlio.

Rasit e Kursat sono figli dello stesso padre

Il comandante Rasit farà in tempo a impedire a Kursat di smascherarlo, visto che lo sequestrerà in un casolare abbandonato, dopodiché farà credere a Ezra che il figlio sia partito all’estero.

In seguito, Rasit affronterà Kursat e gli rivelerà di essere il suo fratellastro, figlio illegittimo di loro padre, nato dalla relazione con una domestica.

A quel punto, sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Rasit scenderà nel dettaglio, facendo presente a Kursat di avergli fatto uccidere Mehmet, per farlo odiare da sua madre Ezra. Inoltre, emergerà che Rasit si è vendicato di Kursat, poiché loro padre in passato impedì a sua madre di parlare strappandole la lingua.

Riepilogo: Kursat ha scoperto che Rasit è Boris

In precedenza, Kursat ha capito che in realtà il comandante Rasit è Boris, colui che ventuno anni fa lo costrinse a uccidere Mehmet, il padre di Mahir. Kursat ha scoperto la verità, dopo aver ascoltato il messaggio vocale che Savas gli aveva mandato per metterlo in guardia, prima di essere ucciso da Selim,