A volere la morte del padre di Mahir non è stato Kursat, ma l'ispettore Rasit: è la verità che emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Kursat scoprirà che l'ispettore Rasit in realtà è Boris, l'uomo che gli ha imposto l'omicidio di Mehmet Yilmaz e che gli ha rovinato la vita.

Il doppio gioco di Rasit in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che presto emergeranno delle verità importanti che capovolgeranno le trame. Innanzi tutto, si scoprirà che l'ispettore Rasit è Boris, il temuto boss di cui nessuno ha mai sentito la voce.

Mahir continuerà a fidarsi ciecamente di lui, perché lo considera come un secondo padre, e Rasit avrà campo libero per portare avanti i suoi affari. L'ispettore salverà più volte Mahir e Canfeza da Selim pur essendone complice, proprio per essere più credibile. Dipingendosi come un uomo giusto, Rasit porterà con sé, in una villa nascosta, la madre di Mahir, la nonna di Canfeza e la madre di Savaş, fingendo di averli salvati da Selim. Nel frattempo, Kursat riceverà un messaggio da Savaş che è ancora vivo e che gli rivelerà che Rasit è Boris. Il padre di Canfeza sarà sconvolto da questa notizia, ma la terrà per sé, almeno per il momento. Come promesso alla nonna Ezra, l'ispettore Rasit porterà da lei anche suo figlio Kursat, appena recuperato dall'ospedale.

Quando arriverà alla villa, il padre di Canfeza non affronterà l'ispettore, dicendogli che sa perfettamente che lui è Boris, ma lo accuserà di aver agevolato sua figlia a stare con Mahir.

La confessione di Kursat tra le braccia della mamma

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Kursat avrà modo di parlare da solo con Ezra e gli racconterà la verità sul passato. L'uomo abbraccerà l'anziana donna e le spiegherà che lui non avrebbe mai voluto uccidere il padre di Mahir. "Sono stato costretto a farlo", dirà, "Un uomo di nome Boris, più cattivo del diavolo, ha minacciato di eliminare la mia famiglia se non avessi tolto la vita a Mehmet Yilmaz". Kursat confiderà a sua madre Ezra che forse Selim è complice di Boris e in tal caso sua figlia sarebbe in serio pericolo. L'uomo dirà a Ezra che sa chi è Boris e questa è un'arma a suo vantaggio, ma non le rivelerà che si tratta proprio dell'ispettore che finge di proteggere tutti loro.