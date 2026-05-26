Le trame delle puntate turche di Racconto di una notte in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Savas porrà fine alla vita di Orhan prima che possa rivelare a Mahir Yilmaz la verità sulla vera identità di Boris. L'uomo si darà poi alla fuga non prima di aver ferito per errore il poliziotto.

Savas pone fine alla vita di Orhan

Mahir scoprirà dal suo amico Salih che il commissario Orhan sta per scappare dalla Turchia a poche ore dal matrimonio legale con Canfeza. Il poliziotto non esiterà a raggiungere l'uomo alla discarica dove trascinerà anche Salih affinché possa proteggerlo.

I due riusciranno a raggiungere il commissario per fargli confessare la vera identità di Boris. Tuttavia, Orhan verrà colpito da un uomo col volto bendato prima che possa raccontare la verità. Mahir inseguirà lo sconosciuto fino ad avere una colluttazione con lui. L'uomo colpirà il protagonista con uno sparo al basso ventre, tanto da rimanere a terra svenuto. Il malvivente, a questo punto, si toglierà il passamontagna rivelando di essere Savas, apparentemente ucciso da Selim. Il pubblico scoprirà che il figlio di Mavis era passato agli ordini di Rasit e non dell'Allame come era facile da pensare.

Rasit arrabbiato con Savas per aver ferito Mahir

Le anticipazioni di Racconto di una notte rivelano che Savas si metterà in contatto con Rasit comunicandogli di aver ferito per errore Mahir Yilmaz.

Il comandante andrà su tutte le furie anche perché il figlio di Mavis non riuscirà a dirgli con certezza se fosse riuscito a uccidere Orhan come gli aveva ordinato di fare.

Intanto, Mahir si rifiuterà di andare in ospedale per farsi curare e dolorante raggiungerà l'altare per sposare legalmente Canfeza. La cerimonia riserverà una spiacevole sorpresa con la partecipazione di Kursat.

Yilmaz ha accettato di eseguire il piano di Sila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a fine maggio sui teleschermi italiani, Asaf ha portato Canfeza e sua madre alla villa dove Mahir si è opposto alle richieste dei nonni. Il poliziotto e la sua amata hanno passato una serata spensierata tra cinema e cena fuori.

Mesude ha trovato Canfeza e Yilmaz nello stesso letto il mattino seguente. La protagonista ha poi chiesto a Mahir di aiutare Sila a fuggire dalla Turchia. Il poliziotto, a questo punto, ha inserito la ragazza in un programma protezione della polizia. Sila per ingannare Cabir ha proposto di organizzare una festa di fidanzamento e di usare Sureyya come scusa per posticipare le nozze. Mahir ha accettato il piano ideato dalla donna, comunicando alla famiglia che in due settimane si sarebbe sposato con un matrimonio in grande stile.