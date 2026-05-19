Le trame delle puntate turche di Racconto di una notte in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Sila dimostrerà di nascondere un segreto che verrà svelato grazie a Selim. Quest'ultimo informerà Mustafa di aver scoperto che sua figlia sta ingannando gli Yilmaz con la sua gravidanza.

Selim apprende che Sila è in attesa di un bambino

Tutto inizierà quando Mahir non avrà nessuna intenzione di sposare Sila come voluto da Afet per dare un padre al bambino che attende dal defunto cugino Kemal. Il poliziotto d'accordo con Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) cercherà di far fuggire la ragazza all'estero per evitare che Cabir le possa nuocere per ripulire il disonore.

Tuttavia, il cattivo Selim rapirà Sila grazie all'aiuto di Mustafa. In questo modo, l'uomo vorrà spingere Cabir a portargli Canfeza se vuole che risparmi la vita a Sila. Selim cambierà presto atteggiamento alla scoperta che la ragazza è in attesa di un bambino. L'uomo mosso da compassione prometterà di non torcerle un capello.

Mustafa capisce che sua figlia ha ingannato gli Yilmaz

Col passare del tempo, Mustafa crederà che Selim finirà per stancarsi di Sila e per questo si metterà sulle loro tracce grazie all'aiuto di tanti uomini. Dalle anticipazioni di Racconto di una notte si apprende che l'uomo andrà incontro ad una novità clamorosa quando Selim gli dirà di aver scoperto che Sila è incinta di un professore già sposato a Londra.

Mustafa rimarrà senza parole di fronte a tale rivelazione, capendo che sua figlia gli ha mentito per settimane e costringendo gli Yilmaz a procedere ad un matrimonio riparatore anche se il bambino non ha alcun legame di sangue con loro. L'uomo deciderà di portare avanti la bugia per evitare uno scandalo che peserebbe sul futuro di Sila.

Mahir non ha voluto sposare Sila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Racconto di una notte andate in onda a metà maggio su Canale 5, Canfeza ha avuto paura che Mahir sposasse Sila per salvare l'onore della sua famiglia. Il poliziotto ha ribadito al nonno di voler sposare soltanto la protagonista. L'uomo ha portato via sia la madre che Canfeza dopo l'arrivo di Cabir a casa di Yilmaz.

L'ispettore ha cercato un posto migliore dove trovare rifugio insieme alle due donne. Mahir non è apparso intenzionato di portare all'altare Sila e sacrificarsi per la serenità della famiglia nonostante le suppliche dei nonni. L'uomo, a questo punto, ha pregato Salih di procurargli un'abitazione in cui stare almeno finché non avrà capito come comportarsi con Selim. Allo stesso tempo, quest'ultimo ha giurato di farla pagare cara a Mahir e per questo ha messo gli occhi addosso su Sila.