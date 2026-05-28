Afet chiuderà la porta della stanza ad Asaf nelle prossime puntate di Racconto di una notte e si rifiuterà di mangiare con suo marito.

Le anticipazioni tv rivelano che Afet non perdonerà ad Asaf di aver accolto in casa Canfeza. La donna considererà il suo matrimonio finito appena Mahir tornerà alla villa da proprietario con la sua sposa.

Asaf dalla parte di Mahir in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che il matrimonio tra Afet e Asaf andrà seriamente in crisi. Il ricovero in ospedale è stato per il nonno di Mahir decisivo per capire quale strada intraprendere.

Dopo aver sognato Mehmet, Asaf è cambiato e ha scelto di aiutare suo nipote a sposare Canfeza. Questa scelta non è piaciuta affatto a sua moglie Afet che appena ha capito le intenzioni di suo marito ha messo subito le cose in chiaro. "Canfeza è la figlia di Kursat", gli ha detto, "Non metterà più piede in casa mia". Nei prossimi giorni, per Asaf sarà impossibile dimenticare il sogno di suo figlio e niente lo fermerà: aiuterà Mahir in tutti i modi. Il nonno riuscirà ad organizzare la cerimonia dell'henné e la nikkah tenendo sua moglie lontana da tutto. Mahir e Canfeza si uniranno con rito religioso, ma non riusciranno a portare a termine il rito civile perché interverrà Kursat. Il padre parlerà con la sposa e la minaccerà con la vita di Sila e Mahir, tanto che Canfeza lascerà il suo amato all'altare, rinnegando il loro amore.

La drastica decisione di Afet dopo le nozze di Mahir

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir e Canfeza si ritroveranno dopo diverse sofferenze, ma non sarà più come prima. Mahir sarà chiaro con Canfeza: "Non ti amo più" le dirà, dicendosi comunque disposto a sposarla. Lei accetterà ugualmente pur di stare con lui e quindi il tanto atteso matrimonio andrà in porto. Mahir entrerà di diritto nella villa di famiglia con sua moglie e questa volta ne sarà il proprietario. Asaf, infatti, intesterà a suo nipote la casa come regalo di nozze. Questo segnerà la rottura definitiva tra lui e Afet. La donna chiuderà la porta della stanza da letto a suo marito e si rifiuterà persino di mangiare con lui. Afet non considererà più Asaf come suo marito.