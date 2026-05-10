Kursat e Rasit sono fratelli: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Racconto di una notte e questo spiegherà l'odio che l'ispettore ha covato per anni.

Le anticipazioni tv rivelano che Rasit catturerà Kursat e in questa occasione gli confesserà di aver meditato vendetta contro di lui per anni. L'ispettore spiegherà che Kursat era il figlio che ha avuto tutto da suo padre, mentre lui essendo illegittimo era emarginato e lasciato alla povertà con sua madre.

La prigionia di Kursat in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano grandi novità per i protagonisti.

Nelle prossime puntate arriverà un'importante verità che spiegherà l'odio di Rasit nei confronti di Kursat. Presto emergerà che è stato l'ispettore ad ordinare l'omicidio di Mehmet e che ha obbligato Kursat a macchiarsi di questo terribile delitto. Ma perché Rasit ha voluto una cosa simile? La risposta affonderà le radici nel passato e nell'infanzia difficile che l'ispettore ha vissuto per colpa di suo padre. Tutto avrà inizio quando Kursat scoprirà che Rasit è in realtà Boris, l'uomo che gli ha ordinato di uccidere il padre di Mahir vent'anni prima. Quando l'ispettore capirà che Kursat sa la verità, lo sequestrerà e lo terrà in un luogo nascosto, legato e in pessime condizioni. Rasit si divertirà a consumare i pasti di fronte a Kursat che dopo giorni di digiuno sarà affamato e non gli concederà neanche un po' d'acqua.

L'odio che trasparirà sarà smisurato e non sarà giustificabile con il solo fatto che l'uomo conosce la sua doppia identità. Sarà Rasit a svelare tutto a Kursat e lo farà dopo averlo torturato cantando per ore una canzone popolare. "Mia madre non ha mai potuto cantarmi questa canzone", dirà Rasit, "Perché un uomo crudele, mio padre, le ha tagliato la lingua per impedirle di parlare".

La dolorosa infanzia di Rasit, emarginato da suo padre

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Rasit racconterà a Kursat la sua dolorosa infanzia, dicendogli che suo padre ha ridotto sua madre e lui a vivere in povertà, mentre lui e la sua famiglia avevano una grande villa. Rasit spiegherà che non aveva neanche un paio di scarpe, mentre il figlio legittimo di suo padre aveva tutte le attenzioni e viveva nella ricchezza.

"Ho giurato che avrei preso tutto a quel figlio", dirà, "E ci sono riuscito". Rasit confesserà che lui e Kursat sono fratelli e lo ha reso un assassino, togliendogli la parola di sua madre, così come era successo a lui anni fa. Kursat sarà sconvolto da tutto questo, ma finalmente capirà il motivo di tanto odio nei suoi confronti.