Savaş soffrirà ancora per la sua amata dopo il suo ritorno nelle prossime puntate di Racconto di una notte: "Non mi arrenderò con Canfeza", prometterà.

Le anticipazioni tv rivelano che al suo ritorno Savaş scoprirà che Canfeza ha sposato Mahir, ma questo non lo fermerà. Il ragazzo sarà ancora deciso a conquistare il suo cuore.

L'atteso ritorno di Savaş in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano molti colpi di scena che cambieranno le vite dei protagonisti. Innanzi tutto, ci sarà il ritorno di Savaş che riabbraccerà sua madre Maviş dopo una lunga assenza.

Il ragazzo sarà accolto con grande emozione da tutti, ma si renderà conto che molte cose sono cambiate quando lui non c'era. Innanzi tutto, sua madre, Kursat, Sare e la nonna Ezra abiteranno in una nuova casa, ma la delusione più grande per Savaş sarà scoprire che la ragazza dei suoi sogni si è sposata. Ad annunciarlo a tutti sarà proprio Canfeza, con una telefonata. Quando la ragazza telefonerà a Sera per darle la notizia delle nozze con Mahir, Savaş si sentirà morire dentro. Canfeza parlerà con lui e sarà molto felice di sapere che sta bene, ma la conversazione durerà pochi minuti. La nonna Ezra inviterà Canfeza e Mahir l'indomani a colazione e sarà entusiasta all'idea che sua nipote abbia coronato il suo grande sogno d'amore.

In realtà, Canfeza non sarà affatto felice perché Mahir le dirà che non la ama più e la sposerà solo per senso del dovere.

Il cuore di Savaş continuerà a battere per Canfeza

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Savaş parlerà con Kursat e si dirà deluso per il fatto che lui abbia acconsentito alle nozze di sua figlia. Kursat dirà al ragazzo che dovrà farsene una ragione e gli consiglierà di concentrarsi sul lavoro. L'indomani, Canfeza andrà a colazione dalla sua famiglia, ma Mahir non sarà con lei. La ragazza dirà a tutti che suo marito doveva lavorare si fingerà felice. Savaş abbraccerà Canfeza con affetto e dopo aver mangiato tornerà in cucina da sua madre. Maviş non potrà fare a meno di notare che Savaş ama ancora Canfeza, perché lui continuerà ad osservarla dalla finestra.

"Dimenticala", dirà la donna, "Ora è sposata". Savaş fingerà di accettare le parole di sua madre, ma le sue intenzioni saranno diverse. "Non mi arrenderò con Canfeza", dirà Savaş, "Sono tornato per lei".