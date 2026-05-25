Proseguono su Canale 5 le vicende di Racconto di una notte, in onda da lunedì 1 a domenica 7 giugno. Le nuove anticipazioni della soap turca raccontano una settimana carica di tensione, in cui decisioni estreme, rivelazioni sconvolgenti e piani pericolosi metteranno a dura prova i protagonisti. Al centro della scena, il destino di Canfeza e Mahir, ostacolato da minacce e intrighi che rischiano di avere conseguenze irreversibili.

Minacce e inganni: il matrimonio in pericolo

Dopo una serata decisiva, Canfeza si troverà faccia a faccia con suo padre Kursat, che le imporrà un ultimatum durissimo: il matrimonio con Mahir potrebbe provocare conseguenze drammatiche per Sila.

Una pressione che renderà ogni scelta carica di paura e responsabilità. Nel frattempo, Rasit metterà in atto un piano per impedire le nozze, orchestrando un tranello ai danni di Mahir attraverso una segnalazione pilotata. La situazione porterà a un confronto diretto con Orhan, che, messo alle strette, finirà per rivelare dettagli fondamentali su una misteriosa identità, aprendo nuovi scenari. Parallelamente, emergeranno anche verità sconvolgenti: Afet confiderà ad Asaf elementi cruciali su eventi drammatici legati a Mustafa e sulla sorte di Sila, aggravando ulteriormente un quadro già molto fragile.

Scontri, vendette e nuovi arrivi alla villa

La tensione raggiungerà livelli ancora più elevati quando Mahir dovrà affrontare un intervento d’urgenza, mentre Rasit, sempre più fuori controllo, reagirà con rabbia agli insuccessi dei suoi uomini, ordinando provvedimenti drastici.

Anche Selim si troverà sotto pressione, costretto a confrontarsi con Kursat, deciso a non abbandonare la figlia e a controllare ogni sviluppo fino alla formalizzazione del matrimonio. Un intreccio di potere e rivalità che renderà ogni mossa imprevedibile. Nel frattempo, la situazione alla villa degli Yilmaz cambierà ulteriormente con nuovi ingressi: Asaf accoglierà una presenza chiamata a occuparsi di Sureyya, mentre un’altra figura riuscirà abilmente a inserirsi nel contesto domestico, aprendo la strada a nuovi equilibri e possibili tensioni.