La Rai presenta il day time estivo 2026, con il motto "Per quest’anno non cambiare". Il direttore Angelo Mellone mira a fidelizzare il pubblico con "prodotti nuovi" a ogni ora, superando l'idea di una TV in "vacanza". Il palinsesto combina novità e grandi ritorni. Tra le conferme: 'UnoMattina', 'Linea Verde' e 'Reazione a catena'. Quest'ultimo, con Pino Insegno, celebra il ventesimo compleanno con puntate speciali campioni. Le novità: Manuela Moreno alla conduzione de 'La Vita in diretta' e 'Italia A/R' (dal 29 giugno) con Vittorio Brumotti e Monica Caradonna, che esploreranno l'Italia con un amico a quattro zampe.

Programmi e date chiave dell'estate Rai

Il 30 maggio, Rai1 ripropone 'Musica mia', con Marco Conidi e Lorella Boccia in un viaggio musicale (Napoli, Roberto Murolo). Lunedì 1 giugno, 'Camper', guidato da Peppone Calabrese, torna con 'Osteria Italia', una sfida settimanale tra osterie regionali.

Dal 3 giugno, 'Reazione a Catena' su Rai1 ospita i campioni nelle prime undici puntate. Sabato 13 giugno, alle 12.30, debutta 'Linea Verde Sentieri' ("Grandi Cammini"), condotta da Lino Zani e Giulia Capocchi. 'Linea Verde' domenicale prosegue dal 14 giugno con Margherita Granbassi e Nicola "Tinto" Prudente. Il sabato, dal 30 maggio, il nuovo 'Linea Med' (Mar Mediterraneo) va in onda alle 17.10 con Angela Tuccia e Giulia Teri.

Su Rai1, dal 13 giugno alle 14, 'Linea blu Porti d’Italia' vede Donatella Bianchi e Livio Beshir.

Conduzioni e strategie di palinsesto

'UnoMattina Estate' conferma la coppia Alessandro Greco e Carolina Rey, affiancati da Paola Cervelli (Tg1). 'UnoMattina News Estate' sarà affidato a Greta Mauro e Gianpiero Scarpati; per Mauro è un cambio di fascia. 'Estate in Diretta' vedrà il debutto della coppia Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio da lunedì 29 giugno. 'Vita in Diretta' e 'La Volta Buona' prolungheranno la messa in onda fino a venerdì 26 giugno. Su Rai2, 'Lo spazio dei talenti', condotto da Fabrizio Bracconeri dal 13 giugno, darà voce a persone con disabilità. Dal 31 agosto, sempre su Rai2, 'Aspettando BellaMa’' con Pierluigi Diaco racconterà i provini per la quinta edizione.

La strategia Rai per il day time estivo punta su continuità e ottimizzazione dei costi. Angelo Mellone ha evidenziato come la "direzione operaia della Rai" abbia prodotto contenuti con budget contenuti, valorizzando il "gioco di squadra". 'L’Eredità' (Marco Liorni) ha chiuso la stagione con ascolti record, e 'Linea Verde' si conferma un format di successo per il suo eccellente rapporto costo-contatto. Si registrano assenze, come quella di Elisa Isoardi e del suo 'Bar Centrale', non esteso in versione quotidiana per budget, lasciando la fascia delle 14 di Rai1 a una soap in replica. L'offerta estiva Rai è ricca e diversificata, tra conferme, nuovi talenti e scelte di bilancio.