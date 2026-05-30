Rai Kids si prepara a una svolta significativa nel panorama della televisione per ragazzi, annunciando una nuova programmazione che prenderà il via nell’autunno 2026. Roberto Genovesi, responsabile di Rai Kids, ha illustrato la strategia, sottolineando che «nulla sarà più come prima: le esperienze che i bambini faranno saranno sempre condivise grazie ai nuovi strumenti digitali e sociali». L’obiettivo primario è «raccontare la realtà ai ragazzi senza filtri, ascoltando le loro emozioni e i loro sogni», una risposta concreta a una platea giovanile ormai abituata a piattaforme on demand e a un’interazione continua.

Il nuovo piano editoriale, che prevede investimenti in serie animate, fiction e prodotti interattivi, porrà particolare attenzione all’esigenza di un linguaggio più diretto e adatto alle nuove generazioni. La strategia di Rai Kids supererà la distinzione tradizionale tra programmi per bambini e ragazzi, unificando l’offerta per adattarsi a una fascia d’età tra i tre e i quindici anni, sempre più fluida nell’ambiente dei media digitali. Genovesi ha evidenziato come l’utilizzo delle piattaforme online imponga di ripensare profondamente la linearità della televisione: «Oggi i ragazzi sono protagonisti di un cambiamento: non guardano più solo la TV, ma vivono le storie in modo attivo su diversi dispositivi», ha affermato, ribadendo la volontà di Rai Kids di «creare attività trasversali su tutte le piattaforme e rendere attivi i giovani spettatori».

Rai Kids: Verso una Digital Media Company

Il rinnovamento interesserà non solo i contenuti, ma anche la struttura tecnica e produttiva delle trasmissioni, avvicinando sempre più la televisione ai linguaggi digitali e alle abitudini social dei giovani spettatori. Genovesi ha confermato che le produzioni saranno sviluppate anche in collaborazione con partner internazionali, con l’intenzione di portare l’innovazione all’interno delle linee guida del servizio pubblico. In particolare, è prevista una maggiore integrazione tra i diversi mezzi, realizzando format in grado di passare dal digitale alla TV tradizionale e viceversa. Questa strategia intende rendere Rai Kids una vera e propria «media company» a tutto tondo, capace di attrarre non solo spettatori italiani ma anche una platea globale attenta alle tendenze contemporanee.

L’attenzione alla qualità dei contenuti resta centrale, con una crescente offerta di prodotti originali e la valorizzazione di temi legati all’inclusività, alla cittadinanza attiva e alla formazione di una consapevolezza critica nel pubblico più giovane. L’autunno 2026 rappresenterà quindi l’avvio di un vero e proprio laboratorio editoriale permanente, con l’obiettivo di testare nuovi format, coinvolgere direttamente i giovani e integrare strumenti come chat, forum e giochi digitali nei nuovi programmi.

L'Eredità e il Futuro di Rai Kids

Fondata come ramo specifico della RAI dedicato ai più giovani, Rai Kids ha da sempre avuto un ruolo centrale nell’educare e intrattenere bambini e ragazzi italiani, grazie a produzioni storiche come «L’Albero Azzurro», «Art Attack» e recenti successi tra cui «MeteoHeroes» e serie animate di produzione europea.

Negli ultimi anni, Rai Kids ha risposto all’evoluzione dei consumi mediali con un’offerta che comprende diversi canali tematici, contenuti digitali, app e piattaforme di streaming dedicate.

Le collaborazioni internazionali e il confronto costante con i più importanti network europei hanno permesso a Rai Kids di mantenere uno standard elevato, risultando uno dei principali riferimenti nel settore per qualità e innovazione. La sfida annunciata da Genovesi per l’autunno 2026 segna un passaggio ulteriore verso l’integrazione tra intrattenimento, educazione e partecipazione attiva dei ragazzi, ponendo Rai Kids al centro del panorama televisivo e digitale europeo destinato all’infanzia e all’adolescenza.