La storia d’amore tra Rasha Younes e Omer Elomari [VIDEO] è arrivata al capolinea. Nella serata di martedì 12 maggio, in una storia su Instagram la social media manager ha scritto: “Abbiamo deciso di prendere strade differenti”. A seguire anche il 27enne siriani ha confermato la fine della relazione parlando di “due persone che hanno scelto la pace”. Da giorni si mormorava la rottura fra i due ex concorrenti del Grande Fratello, ma fino ad oggi non era arrivata alcuna conferma.

Rasha e Omer annunciano la rottura sui social

Nella serata di martedì 12 maggio, Rasha Younes in una storia su Instagram ha annunciato la fine della relazione con Omer Elomari: “Abbiamo deciso di prendere strade diverse.

A volte le cose cambiano ed è giusto accettarlo con maturità e rispetto. Porterò con me per sempre i momenti belli, ma è la scelta più giusta per entrambi”. Infine la 32enne ha concluso ringraziando tutti i fan per il supporto ricevuto e ha chiesto rispetto per questo molesto delicato.

”Nessun rancore, nessun dramma pubblico. Solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti. È finita”, ha invece scritto Omer Elomari tra le sue stories di Instagram.

Le tappe della storia d’amore dei ‘Rashmer’

Omer e Rasha si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Nip, andato in onda su Canale 5 a settembre 2025. Fin dal primo istante tra i due si era trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, anche se non erano mancati alti e bassi fra di loro a causa del loro carattere.

Terminato il reality show la coppia aveva proseguito la frequentazione e tutto sembrava andare per meglio. La stessa Rasha aveva raggiunto Omer in Valtellina e viceversa. Inoltre la coppia era solita fare delle live su TikTok per intrattenere un rapporto genuino con i loro fan. Da giorni si mormorava che tra i “Rashmer” ci fosse stata una rottura, ora confermata dai diretti interessati.

La reazione dei fan

La notizia della rottura tra Rasha Younes e Omer Elomari ha immediatamente fatto il giro del web, tanto che su X diversi utenti hanno espresso un loro commento. Un utente ha scritto: “Rispettiamo il momento delicato dei nostri, visto che ce l’ha chiesto Rasha”. Un altro utente ha aggiunto: “La verità la sanno loro, quindi non possiamo permetterci di esprimere un giudizio”.

Tra gli utenti c’è chi ha commentato: “È stato bello finché è durato. Addio Rashmer”. Un altro utente ha invece affermato: “Se lui l’ha tradita è un mezzo uomo. Se non l’ha tradita è uguale un uomo senza attributi, perché a lui non fregava niente di lei mentre lei era palesemente sotto un treno per lui”.