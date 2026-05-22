Rasha Younes non le ha certo mandate a dire ad un ex concorrente del Grande Fratello dopo la rottura con Omer Elomari. In un post su X, la diretta interessata ha postato uno scatto che la ritraeva con il suo ex fidanzato e tra i commenti Domenico D'Alterio si era complimentato con loro. Complimento che a quanto pare sembra essere di circostanza visto che il 32enne non ha mai creduto nella veridicità della coppia.

Rasha Younes contro Domenico D'Alterio

Nel primo pomeriggio di venerdì 22 maggio, Rasha Younes ha postato su X uno scatto risalente al 15 gennaio 2026 in cui compariva mano per mano con Omer Elomari.

Tra i commenti a favore della coppia appare quello di Domenico D'Alterio: "Quanto siete belli".

Parole che non sembrano essere state gradite dalla social media manager visto che nella didascalia ha scritto: "Falsa, strafalsa e falissima" ed ha accompagnato il tutto con le emoticon di un pagliaccio. Lo sfogo della 33enne di Pomezia sarebbe dettato dalle continue stoccate che Domenico continua a rifilare all'ormai ex coppia nata sotto i riflettori del GF.

FALSA STRAFALSA E FALSISSIMAAAH 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/ToFcoGYwEo — Rasha Younes (@rashalaprincess) May 22, 2026

La reazione degli utenti del web

Su X, lo sfogo di Rasha non è passato inosservato ai suoi follower tanto che in molti hanno espresso un loro parere.

Un utente ha ironizzato: "Qualcuno doveva pur dirlo". Un altro ha aggiunto: "Il karma agisce su queste persone. Che figure". Un ulteriore utente ha commentato: "Ascoltami Rasha, non vi azzardate mai a darla vinta a questi tipi di personaggi". Tra i fan c'è chi ha sostenuto che Domenico D'Alterio è l'ultimo che può dare lezioni: "Vergognoso parla lui dopo tutto quello schifo che ha fatto con Valentina durante il reality?". Infine c'è anche chi ha sostenuto che Rasha non dovrebbe peso ai giudizi di una persona discutibile.

Il percorso dei 'Rashmer'

Tra Rasha e Omer si è trattato subito di un colpo di fulmine, poiché i due quando si sono visti per la prima volta nella casa più spiata d'Italia hanno mostrato un certo feeling.

All'interno del reality show non sono mancati alti e bassi, ma terminato il GF Rasha e Omer hanno intrapreso una relazione a distanza. Nei mesi trascorsi insieme la coppia si è mostrata unita e affiatata e si è resa anche disponibile alle live su TikTok per interagire con i fan. Lo scorso 12 maggio, Omer e Rasha hanno annunciato la fine della relazione ma sono rimasti in buoni rapporti visto che entrambe continuano a supportarsi.