Domenica 10 maggio alle 22:00 su Rai1, va in onda il gran finale di Roberta Valente - Notaio a Sorrento. In occasione dell'ultimo episodio Stefano viene messo davanti ad una scelta difficile: sposare Roberta per non far fallire l’azienda di famiglia, oppure mandare a mandare a monte le nozze per intraprendere una storia con la donna di cui si è perdutamente innamorato?

Anticipazioni episodio conclusivo

Nell'episodio conclusivo della mini-serie tv Roberta Valente - Notaio a Sorrento i colpi di scena non finiscono di mancare. Le anticipazioni parlano di un matrimonio che sta per saltare.

Stefano ha detto ai suoi genitori di essersi innamorato di un’altra donna, ma la famiglia lo ha messo davanti ad una scelta difficile: sposare Valente per non far fallire la società di famiglia che rischia la bancarotta. Inizialmente Stefano sembra accettare la situazione per donare al fratello la stessa possibilità di crescere nel agio, ma sembra essere sempre più pentito. Nel frattempo Leda non riesce a stare ferma nel vedere che Roberta sta per convolare a nozze con un uomo che la tradisce e non la ama, quindi sembra essere disposta a perdere il lavoro pur di raccontare la verità.

Lucia invece sembra essersi innamorata davvero, anche se fa fatica ad ammetterlo. Tra Roberta e Vito c’è sempre più sintonia, tanto che i due si trovano spesso a trascorrere del tempo insieme.

Il commento degli utenti del web sulla penultima puntata

Gli ultimi due episodi della fiction targata Rai sono stati suddivisivi in due puntate per sperimentare una nuova prima serata. In vista dell'episodio conclusivo, sul web gli utenti hanno commentato quanto accaduto nella penultima puntata in onda domenica 3 maggio. Un utente ha detto: "Posso dire? A me questa storia che mandano in onda un solo episodio mi sembra una cavolata. Un solo episodio non mi basta e finisce subito”. Un altro utente si è concentrato sulla trama: “Fa benissimo Leda a rivelare a Roberta che Stefano non la ama”. Un altro utente ha commentato: “Stefano è sotto un treno per Leda”. Un ulteriore utente ha aggiunto: “Mi dispiace ma Stefano e Roberta sono come il giorno e la notte. Purtroppo non sono fatti per stare insieme”. Infine c’è chi si è soffermato sulle puntate della fiction: “Non posso crederci che siamo già all’ultima puntata”.