"Troppe cose in sospeso", questo lo sfogo della maggior parte degli spettatori che hanno seguito l'ultima puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento. È evidente che la mini-serie tv di Rai 1 abbia in programma una seconda stagione, ma su tutte le tematiche trattate non ne è stata risolta neanche una. Motivo per cui su X è stata apprezzata la trama ed il cast, ma non il finale.

Notaio a Sorrento: com'è finito

Stefano e Roberta sono alle prese con i preparativi del matrimonio: mentre la notaia sogna il grande giorno, il futuro sposo si è preso una cotta per Leda.

Nel momento in cui Stefano era deciso a lasciare Valente, i genitori lo hanno messo al corrente che l'azienda di famiglia stava per essere travolta dai debiti e quindi l'ingresso in società di Roberta Valente è vitale per il proseguimento dell'attività. Dopo essersi preso del tempo per pensare, Stefano ha deciso di sposare Roberta e salvare la sua famiglia.

Leda invece seppur innamorata di Stefano, crede che Roberta non meriti di sposare un uomo che non la ami. Dunque era sul punto di raccontare tutto alla notaia, ma quest'ultima ha stoppato il discorso sul nascere. Ne frattempo Roberta e Vito sono sempre più vicini: il ragazzo ha aiutato Valente a superare la paura del mare dopo il naufragio avuto da piccola.

Sognando le nozze con Stefano, Roberta ha avuto una visione in chiesa: ovvero che all'altare la stava aspettando Vito.

Lo sfogo degli utenti del web

La puntata finale ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi spettatori, tanto che su X non sono mancate delle critiche. Un utente ha scritto: "Oddio ma che finale (apertissimo) abbiamo visto? Ma io ci sono rimasta come una scema cioè ma come vi viene in mente anche se c’è una seconda stagione". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Roberta Valente è la più grande sola proposta dalla Rai". Un altro utente ha commentato: "Ma hanno lasciato troppe cose in sospeso. Ma almeno un tema volete rivolverlo?". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Ok la trama e il cast, ma almeno nell'ultima puntata potevano far sapere a Leda che è la sorella di Roberta".

Un altro utente ha affermato: "Personalmente non mi è piaciuto questo finale. Ci avete tenuti incollati per che cosa? Per aspettare una nuova stagione che chissà quando andrà in onda". Infine c'è chi ha affermato: "Non ho davvero parole per questo finale senza senso".