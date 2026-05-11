L'ultima puntata della fiction 'Roberta Valente – Notaio a Sorrento', trasmessa su Rai1, ha conquistato la prima serata televisiva. Il programma ha registrato un'audience di 3.523.000 spettatori, raggiungendo un significativo 20,4% di share. Un risultato che ha permesso a Rai1 di affermarsi nettamente negli ascolti domenicali.

La sfida della prima serata: Canale 5 e Nove sul podio

Nella classifica della prima serata, Canale 5 si è posizionata al secondo posto con 'Racconto di una Notte', che ha interessato 1.639.000 spettatori e un 12,8% di share.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da 'Che Tempo Che Fa', in onda su Nove, che ha raccolto 1.580.000 spettatori con il 9% di share. Ciò evidenzia la varietà dell'offerta e la capacità di attrarre pubblici diversi.

Gli altri programmi e i dati dell'access prime time

Fuori dal podio, Rai3 con 'Report' ha totalizzato 1.474.000 spettatori (8,3% di share). Su Rete 4, la LaLiga Barcellona‑Real Madrid ha interessato 1.149.000 spettatori (6,3% di share). Italia 1 con 'Zelig On' ha registrato 792.000 spettatori (5,9% di share), mentre Rai2 con 'Ncis – Unità Anticrimine' ha ottenuto 574.000 spettatori (3,1% di share). Chiudono la classifica La7 con 'Il primo cavaliere' (259.000 spettatori, 1,8% di share) e Tv8 con 'Cani sciolti' (173.000 spettatori, 1,3% di share).

In access prime time, 'Affari Tuoi' su Rai1 ha prevalso con 4.419.000 spettatori e il 23% di share. Su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha coinvolto 4.210.000 spettatori con il 21,8% di share. Ciò evidenzia la forte competizione tra le reti e le diverse preferenze del pubblico.