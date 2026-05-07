Debutta su Sky Atlantic e in streaming su NOW la nuova serie thriller in sei episodi, intitolata ‘Rosa Elettrica – In fuga con il nemico’. Questa produzione Sky Studios e Cross Productions vede come protagonisti Maria Chiara Giannetta, nei panni di Rosa Valera, una giovane agente del Nucleo Protezione Testimoni, e Francesco Di Napoli, che interpreta Daniele ‘Cocìss’ Mastronero, un baby boss camorrista che ha deciso di collaborare con la giustizia. La regia è curata da Davide Marengo, mentre la sceneggiatura è stata liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Giampaolo Simi.

La trama: una fuga per la sopravvivenza

La narrazione prende il via quando Rosa riceve l’incarico di scortare Cocìss, il pentito di camorra. Tuttavia, l’agente intuisce rapidamente che l’operazione è stata compromessa. La sua coraggiosa decisione di sottrarre il testimone a un destino già segnato li trasforma entrambi in bersagli, costringendoli a intraprendere una fuga disperata attraverso l’Italia. Questo viaggio si snoda tra le diverse regioni di Emilia-Romagna, Campania e Alto Adige, e si rivela un intenso percorso di sopravvivenza e trasformazione reciproca. L’impianto visivo della serie è caratterizzato da un’alternanza suggestiva di chiaroscuri, maestosi paesaggi montani e dinamiche prospettive urbane, elementi che contribuiscono a creare un’atmosfera di tensione costante e profondo coinvolgimento.

Cast d’eccezione e scelte stilistiche

Il ricco cast di ‘Rosa Elettrica’ include, oltre ai due protagonisti, nomi di spicco come Elena Lietti, che interpreta il vicequestore Antonella Reja, Antonia Truppo nel ruolo della temibile “Mamma Camorra” Nunzia Serafino, Pasquale Esposito nei panni del boss latitante Saro Incantalupo, Federico Tocci come Carlo Morano e Francesco Foti nel ruolo del Sostituto Procuratore Paolo D’Intrò. Un aspetto distintivo della produzione è la sua writers’ room interamente al femminile, guidata da Giordana Mari, che ha contribuito a plasmare la narrazione. La fotografia, curata da Davide Manca, si avvale di lenti anamorfiche per conferire alla serie un’estetica marcatamente cinematografica.

La colonna sonora elettronica, firmata da Aeph, è stata concepita per riflettere l’universo interiore della protagonista, aggiungendo profondità emotiva. La serie si propone come un “crime comedy on the road” che combina azione, tensione, humour e un forte impianto emotivo, offrendo agli spettatori una narrazione intensa e dinamica.

Quando vedere ‘Rosa Elettrica’

I primi due episodi di ‘Rosa Elettrica – In fuga con il nemico’ sono disponibili a partire dall’8 maggio su Sky e NOW. Successivamente, due nuovi episodi saranno rilasciati ogni settimana, permettendo al pubblico di seguire l’evolversi della storia con appuntamenti regolari.