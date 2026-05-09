Sarah Borruso, ex compagna di Alberto Genovese, ha rotto il silenzio a ‘Verissimo’, offrendo un racconto crudo e personale della sua esperienza legata agli eventi noti come ‘Terrazza Sentimento’. Durante l’intervista, Borruso ha espresso un profondo senso di vergogna per quanto accaduto, definendo quel periodo come la pagina più dolorosa della sua vita. Ha descritto il contesto in cui si è trovata come un sistema collaudato, malsano e degradante, evidenziando la straordinaria difficoltà del percorso affrontato per poter oggi raccontare pubblicamente la sua verità.

La spirale di ‘Terrazza Sentimento’ e il legame con Genovese

Nel corso della conversazione, Borruso ha delineato una relazione con Alberto Genovese caratterizzata da una marcata dipendenza emotiva e da dinamiche estreme. Ha confessato di aver annullato le proprie volontà per seguire Genovese, descritto come una personalità dominante e già dedito all’uso di sostanze. Le feste organizzate nell’attico milanese e nella villa a Ibiza erano il teatro di un abuso sistematico di alcol e stupefacenti, in un ambiente dove la sessualità promiscua e certe condotte venivano progressivamente normalizzate. La situazione, già critica, ha subito un’ulteriore amplificazione durante il periodo del lockdown, quando la dipendenza dalle sostanze si è aggravata e Genovese ha mostrato uno “stato cognitivo delirante”.

Il percorso giudiziario e la rinascita personale

Alberto Genovese è stato condannato per reati gravi, tra cui violenza sessuale e detenzione e cessione di stupefacenti. Sarah Borruso, sebbene coinvolta negli eventi, ha affrontato i propri processi penali assumendosi pienamente le sue responsabilità e saldando il suo debito con la giustizia. Un momento di svolta cruciale per lei è stata la notizia del matrimonio di Genovese in carcere, che ha rappresentato un “taglio netto” con il passato, permettendole di iniziare un vero e proprio percorso di elaborazione di quanto vissuto. Nel suo libro, intitolato ‘Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico’, Borruso narra il suo cammino di ricostruzione personale, con l’intento di restituire una complessità diversa a una vicenda che ha generato un enorme clamore mediatico.

Ha inoltre voluto esprimere il suo profondo dolore e la sua solidarietà nei confronti delle vittime coinvolte in questa tragica storia.

Chi è Sarah Borruso oggi: studi e impegno sociale

Nata a Milano nel 1995, Sarah Borruso ha trascorso la sua giovinezza tra Milano e Como prima di entrare in contatto con il mondo della notte e incontrare Genovese tra il 2017 e il 2018. Dopo aver affrontato il processo e le sue conseguenze, ha intrapreso un nuovo percorso di vita. Attualmente, frequenta Psicologia giuridica all’Università La Sapienza di Roma, concentrandosi in particolare su temi come le dipendenze patologiche e la devianza, argomenti che inevitabilmente si intrecciano con la sua esperienza passata.

Parallelamente agli studi, si dedica ad attività di ricerca e volontariato legate alla giustizia sociale. La sua storia continua a essere oggetto di dibattito, collocandola in una posizione complessa, sospesa tra il ruolo di co-imputata e quello di persona profondamente coinvolta in una dinamica emotiva e psicologica difficile da inquadrare.