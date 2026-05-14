Il 27 maggio torna la quarta edizione di Sky Inclusion Days, l’evento di Sky Italia dedicato a inclusione e valorizzazione delle differenze. Ospitato allo Sky Campus di Milano, nuova sede dell'azienda, l'appuntamento propone una giornata di incontri, testimonianze e confronti. Tema centrale è la fiducia, concetto rilevante nella vita quotidiana. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, accoglie ospiti da istituzioni, cultura, spettacolo e sport. L'ingresso è gratuito e gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sky TG24 Primo Piano (canale 501), Sky Sport HD (canale 257), e in streaming su skytg24.it e YouTube di Sky.

La fiducia, tema portante del 2026, è un concetto che, secondo Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, "ci permette di guardare all'altro con apertura, curiosità e rispetto". Questo principio guida la giornata, costruita su storie ed esperienze concrete. Il programma include Luca Argentero sulle attività di 1 Caffè Onlus e il professor Roberto Vecchioni sulla salute mentale giovanile e l'abbattimento dello stigma. Jo Squillo (Wall of Dolls Onlus) e Michelle Masullo affronteranno la violenza di genere, con una performance musicale. Il regista Ferzan Ozpetek e Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport and News di Sky Italia, si confronteranno sull'evoluzione dei linguaggi narrativi.

Maccio Capatonda e Francesca Manili Pessina dialogheranno sulle trasformazioni del mondo del lavoro. Mattia Stanga ed Elisa Maino rifletteranno su identità digitale, bullismo e cyberbullismo. BigMama tratterà giudizio e linguaggio, Stefano Nazzi il rapporto tra linguaggio, fiducia e responsabilità, e la nuotatrice paralimpica Arianna Talamona il linguaggio inclusivo.

Lo sport come strumento di inclusione

Ampio spazio è dedicato allo sport. Paolo Maldini supporterà il Para Padel Project di Pippo Galliano, per la riabilitazione con il padel. Chiara Mazzel, campionessa paralimpica di sci alpino, racconterà la fiducia nella sua disciplina con una guida. Daniele Terenzi, primo ballerino classico con protesi transfemorale, parlerà di arte e rinascita.

Irma Testa, icona del pugilato, porterà il suo racconto di riscatto. Pippo Ricci, capitano dell'Olimpia Milano, condividerà esperienze di bullismo e disturbi alimentari. Elisa Giordano (capitana Nazionale rugby) e Diego Dominguez si confronteranno sulla disparità di genere nello sport agonistico. Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Federico Ferri (Direttore Sky Sport) e Beppe Bergomi parteciperanno al panel Sky Up The Edit, progetto per le scuole, con premiazione delle classi vincitrici.

Musica, arte e seconde opportunità

La giornata celebra musica e arte come veicoli di inclusione e seconde opportunità. Rob, vincitrice di X Factor 2025, offrirà un momento musicale. Le Bambole di Pezza racconteranno l'esperienza di un gruppo rock femminile.

La stand-up comedy sarà con Pierluca Mariti e i “Comedian” di Pechino Express. Sarà presentato Masterpiece, progetto con Fondazione Bullone per il reinserimento sociale e professionale di giovani con patologie, con mostra allo Sky Campus. Valentina Lavazza presenterà il docufilm Risonanze, sui bambini che affrontano la malattia. Un panel sarà dedicato al sistema carcerario e al lavoro come strumento di reinserimento.

L'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, chiuderà la giornata con una riflessione conclusiva. Sara Varetto ha ribadito: "Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legami e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti.

Noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo".

Lo Sky Campus di Milano, centro principale delle attività di Sky Italia, ospita l'evento, riaffermando il legame tra gli Sky Inclusion Days e le politiche di responsabilità sociale dell'azienda. L'iniziativa, in crescita nelle edizioni passate, promuove un dialogo concreto e trasversale su inclusione, fiducia e valore della differenza nella società contemporanea, con attenzione a giovani, mondo del lavoro e nuove forme di comunicazione.